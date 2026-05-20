«Ланит-Интеграция» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») и Yandex B2B Tech объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве.

Документ подписали Виктория Бухар, коммерческий директор «Ланит-Интеграции», и Григорий Атрепьев, генеральный директор Yandex Cloud, входящей в Yandex B2B Tech.

Соглашение закрепляет новый этап сотрудничества компаний и направлено на развитие продуктового направления on-premises (продукт развертывается в инфраструктуре клиента). В рамках партнерства «Ланит-Интеграция» будет усиливать экспертизу по решениям Yandex B2B Tech и развивать проекты на базе продуктового портфеля «Яндекса», включая инфраструктурные решения и продукты в области искусственного интеллекта.

Сотрудничество позволит заказчикам использовать современные технологические решения в собственном ИТ-контуре, с учетом требований к безопасности, надежности и интеграции с существующей инфраструктурой.