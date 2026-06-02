Yandex B2B Tech представила обновление «Нейроаналитика»

Yandex B2B Tech обновила ИИ-помощника для анализа и визуализации данных – «Нейроаналитика». Агент стал умнее: теперь он не просто делает выводы по готовым дашбордам, а может напрямую обращаться к сырым корпоративным данным компании и самостоятельно создавать аналитические отчеты. Это позволит бизнесу ускорить и улучшить аналитику на базе искусственного интеллекта в организации. Обновленный ИИ-агент доступен всем пользователям в BI-системе Yandex DataLens. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Аналитика по всем данным

Раньше «Нейроаналитик» работал только с готовыми отчетами: пользователь заранее строил графики, а агент помогал в них разобраться — подсказывал формулы, находил инсайты. Теперь достаточно задать вопрос в свободной форме на естественном языке – агент сам найдет нужные данные в корпоративном источнике и создаст подробные визуализации с выводами. Так, например, можно узнать, как менялась выручка конкретного менеджера в определенном городе за последний месяц. «Нейроаналитик» работает с корпоративными данными внутри DataLens в рамках прав доступа, которые настроены в системе для каждого пользователя.

По данным отраслевых исследований, специалисты по работе с данными тратят до 20 часов в неделю на доступ, объединение и подготовку данных вместо непосредственного анализа. При этом 92% аналитиков предпочли бы заниматься другими задачами вместо подготовки данных, но 65% все равно проводят за ней минимум половину рабочего времени. «Нейроаналитик» забирает эту нагрузку на себя: специалисты по данным могут сосредоточиться на более сложных задачах – определять ключевые вопросы, выбирать нужные разрезы и формулировать гипотезы – а бизнес-пользователи получают ответы быстро, без необходимости знать формулы или структуру данных.

Готовый виджет на дашборде

В Yandex DataLens появился виджет с готовыми подсказками от ИИ-помощника прямо на аналитическом дашборде. Теперь пользователю не нужно каждый раз писать сложные промпты к дашбордам и обновлять их, достаточно один раз дать агенту простую инструкцию на естественном языке. При каждом открытии дашборда агент анализирует нужные данные и показывает актуальный статус. Это удобно для сотрудников, которые не занимаются аналитикой профессионально: например, оператор склада без сложных промптов понимает, есть ли проблемы с текущими заказами.

«Самый сложный момент в аналитике – это осмысление данных, время, которое порой уходит на то, чтобы предподготовить их и оформить в нужном представлении. Мы движемся к модели, в которой пользователь сможет работать с данными через единый интерфейс напрямую и быстро: задавать вопросы к анализу, получать предподготовленные данные и способы их визуализации моментально, оставляя механистичный труд "Нейроаналитику”», — сказал технический директор Yandex Cloud Иван Пузыревский.

В будущем у «Нейроаналитика» появится еще больше обновлений. В новых версиях агент сможет помогать пользователям искать нужные дашборды и отвечать на вопросы по работе с Yandex DataLens на основе документации сервиса и внутренней базы знаний компании.