Yandex B2B Tech расширил линейку on-premises, добавив сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы»

«Яндекс 360», входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, сделал сервисы «Трекер», «Вики» и «Формы» доступными в on-premises. Теперь компании смогут развернуть их на собственной инфраструктуре и хранить данные внутри корпоративного ИТ-контура. Новые сервисы предназначены для организаций с повышенными требованиями к безопасности и контролю данных, включая банки, медицинские и страховые компании, а также финтех-организации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

«Трекер» помогает управлять проектами и задачами, распределять работу между командами и отслеживать статус процессов. «Вики» предназначена для создания внутренних баз знаний и совместной работы с документацией, а «Формы» — для сбора данных через анкеты, опросы и заявки. Сервисы будут доступны в рамках пакета «Проекты и знания».

Ранее в формате on-premises уже стали доступны «Доски», «Браузер для организаций», «Диск» и «Документы». При этом развитие on-premises-линейки не ограничивается расширением списка сервисов: для ранее доступных решений также вышел масштабный пакет обновлений, который перенес в локальные версии функциональность, ранее появившуюся в SaaS-продуктах.

Одна из ключевых особенностей on-premises-решений от «Яндекс 360» – синхронное развитие с SaaS-версиями, которыми ежедневно пользуются миллионы пользователей. Это позволяет компаниям получать решения с теми же сценариями работы, интерфейсом и функциональными возможностями, что и в облаке. Новые функции и улучшения становятся доступны независимо от модели развертывания в рамках единого цикла развития платформы.

Такой подход позволяет организациям выбирать подходящую модель развертывания без необходимости идти на компромисс между требованиями к хранению данных и полнотой функциональности.

До конца 2026 г. «Яндекс 360» также планирует добавить в on-premises-линейку «Почту», «Календарь», «Мессенджер» и «Телемост».

Интерес бизнеса к on-premises-решениям продолжает расти: компании все чаще выбирают гибридный подход, сочетая облачную инфраструктуру и локальные контуры. В таких условиях особенно востребованы платформы, которые позволяют развернуть сразу несколько сервисов внутри инфраструктуры заказчика и при этом сохранять единый подход к управлению, настройке и получению функциональных обновлений.