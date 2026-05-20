Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Почта России» усиливает цифровую инфраструктуру с помощью технологий Yandex B2B Tech

«Почта России» и подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech договорились о взаимодействии в области интеграции цифровых сервисов и технологий в инфраструктуру почтово-логистического оператора. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Партнеры планируют проработать интеграцию сервисов виртуального офиса «Яндекс 360» в работу «Почты России». Среди них — «Яндекс Документы», «Диск», сервис для управления задачами и проектами «Трекер», а также «Браузер для организаций», который обеспечивает дополнительный уровень защиты корпоративных данных.

Также стороны намерены развивать Центр компетенции по искусственному интеллекту на основе технологий Yandex AI Studio.

Кроме того, партнеры договорились обмениваться аналитическими данными и экспертизой в области внедрения цифровых сервисов для дальнейшего развития совместных проектов. Соглашение рассчитано на пять лет.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

«Соглашение с «Яндексом» — это стратегический шаг для «Почты России». Мы объединяем наши усилия для внедрения передовых цифровых сервисов и технологий, чтобы сделать инфраструктуру компании еще более современной, эффективной и защищенной. Совместная работа поможет нам не только укрепить позиции на рынке, но и предложить клиентам и сотрудникам лучшие цифровые инструменты», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Крупные компании сегодня переходят от использования отдельных ИТ-продуктов к созданию единой цифровой среды для бизнес-процессов, включающей ИИ-решения. Для «Почты России» это особенно важно с учетом масштаба компании, распределенной структуры и большого количества внутренних коммуникаций. В таких условиях единая экосистема сервисов становится не просто инструментом повышения эффективности, а базой для устойчивой цифровой инфраструктуры компании», — отметил коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В России создана платформа идентификации БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290