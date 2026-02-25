Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения

Аналитическая компания Apple Hills Digital (AHD) и Yandex B2B Tech опубликовали The View of Software — исследование развития рынка программного обеспечения в России, которое охватывает решения в облаке и для локальной инфраструктуры (on-premises). Аналитики описывают текущую структуру рынка в России, оценивают динамику его роста до 2030 г. и раскрывают его облачную зрелость в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители Apple Hills Digital.

По оценке AHD и Yandex B2B Tech, в 2025 г. объем российского рынка Software составил 808 млрд руб. Его рост был обусловлен активным развитием локальных игроков и перераспределением спроса между ними. Рынок становится более фрагментированным, но остается динамичным. К 2030 г. он может вырасти более чем вдвое — до 1,7 трлн руб.

Российский облачный рынок находится на стадии роста

Доля облачных решений в структуре российского рынка Software стабильно растет. Основные драйверы — потребность бизнеса в гибкости и масштабируемости, усиление требований к безопасности и надежности и стремление к предсказуемости ИТ-расходов. В 2025 г. объем облачного рынка оценивается в 312 млрд руб., к 2030 г. — до 835 млрд руб.

«Последние годы российский рынок ПО и облачных сервисов проходит ускоренную трансформацию: уход международных вендоров подпитывает ускоренный рост локальных разработчиков, прежде всего в инфраструктурных и платформенных сегментах. Параллельно растет спрос на облачные сервисы: компании ускоряют миграцию в облака, а провайдеры активно масштабируют IaaS, PaaS и SaaS. Рынок становится более фрагментированным, но остается динамичным», – сказал Василий Пименов, руководитель программы исследований российского рынка Apple Hills Digital.

Драйверы продуктовых сегментов — ИИ и контейнеризация

IaaS. Значимым драйвером роста стал спрос на инфраструктуру для ИИ. Кроме этого, одним из самых быстрорастущих направлений становятся графические процессоры — их среднегодовой темп роста до 2030 г. оценивается в 23% на фоне спроса на обучение и инференс моделей генеративного ИИ.

PaaS. Наиболее высокое проникновение облаков наблюдается именно в платформенном сегменте. Крупнейшие направления — платформы данных и решения искусственного интеллекта. Наиболее быстрорастущими сегментами являются ИИ и оркестрация контейнеров – Kubernetes.

Рынок корпоративного ИИ — самый динамичный подсегмент PaaS. Ожидается, что генеративный ИИ займет значительную долю внутри этого направления благодаря большим инвестициям, росту спроса на GenAI, агентные решения и отраслевые приложения.

SaaS. В сегменте конечных приложений крупнейшими остаются решения для управления организациями (ERP), работы с клиентами (CRM) и продуктивности.

Рынок безопасности — крупнейший и один из самых быстрорастущих сегментов внутри Infrastructure Software. При этом сегмент облачной безопасности остается относительно молодым и занимает около 5% от общего рынка ИБ, но его доля будет расти. Основными драйверами роста являются увеличение числа кибератак и угроз, стремление компаний защитить данные и снизить финансовые потери, активная миграция в облака и переход на новое ПО, а также государственное регулирование. Одновременно увеличивается интерес к гибридной инфраструктуре, которая позволяет сочетать облако с локальными ресурсами и усиливает возможности по безопасности. В 2025 г. объем рынка решений безопасности в России оценивается в 384 млрд руб., к 2030 г. он может вырасти до 737 млрд руб.

Лидеры по потреблению software-решений — ТМТ, ритейл и финансы

Крупнейшими потребителями software-решений выступают отрасли TMT (технологии, медиа и телеком), ритейл и финансовый сектор. Они же демонстрируют наибольшее проникновение облачных технологий.

Основные драйверы внедрения ПО внутри этих отраслей — работа с большими объемами данных, автоматизация и оптимизация процессов и фокус на улучшение пользовательского опыта и повышении операционной эффективности. К 2030 г. эти отрасли сохранят лидерство по объему потребления и уровню облачной зрелости.