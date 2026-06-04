Разделы

Бизнес Искусственный интеллект
|

«Яндекс» и Axenix договорились развивать проекты в области ИИ для бизнеса

Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса» по разработке технологий для корпоративного рынка, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель — создать для российского бизнеса комплексный маршрут ИИ-трансформации: от диагностики и выработки стратегии до полноценного внедрения ИИ-решений в производственный контур и их масштабирования.

В рамках соглашения партнёры предлагают бизнесу системный подход к решению задачи масштабного внедрения таких технологий, который объединяет консалтинговую и интеграционную экспертизу Axenix и технологический портфель Yandex B2B Tech. Для его реализации работа с клиентами делится на два этапа: стратегический и практический. На первом команда специалистов Axenix и Yandex B2B Tech помогает заказчику отобрать приоритетные сценарии внедрения ИИ, оценить готовность процессов и инфраструктуры, спроектировать целевую архитектуру и сформировать дорожную карту с измеримыми бизнес-эффектами. На этапе реализации Yandex B2B Tech отвечает за внедрение технологий и сервисов в контур заказчика, включая их доработку под специфические требования отрасли, а Axenix берёт на себя управление программой и системную интеграцию. Разделение ролей позволяет вести оба трека параллельно и сокращать время выхода на практический результат.

Один из ключевых элементов технологического стека— платформа Yandex AI Studio для разработки ИИ-агентов и приложений. Она позволяет партнёрам гибко настраивать агентов под конкретные бизнес-сценарии — менять логику, поведение и интеграции, — а также ускорять создание кастомных ИИ-решений. Это особенно востребовано в условиях, когда бизнес переходит от отдельных ИИ-инструментов к связным системам агентов, способных автономно выполнять сложные операционные задачи.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix, сказала: «Рынок прошёл стадию экспериментов: компании убедились, что ИИ работает, — теперь им нужен надёжный путь к промышленному масштабированию. Именно этот запрос мы закрываем вместе с Yandex B2B Tech. Axenix приносит в партнёрство многолетний опыт управления крупными трансформационными программами и отраслевую экспертизу; Yandex B2B Tech — технологии и продукты, уже доказавшие эффективность на российском рынке. Вместе мы даём заказчику не просто инструменты, а измеримый результат — от первого ИИ-сценария до полноценной операционной системы на базе искусственного интеллекта».

Сотрудничество ориентировано на корпоративный сектор и охватывает широкий круг отраслей — от финансов и ритейла до промышленности и логистики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Прибыль производителя микроэлектроники «Микран» рухнула на 98,5%

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В российских компаниях цифровой хаос. Контроля над ИТ-активами нет, учет ведется абы как

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290