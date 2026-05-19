«Норникель» создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием технологий Yandex B2B Tech

«Норникель» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Горно-металлургическая компания создаст единую систему защиты гибридной ИТ-инфраструктуры с использованием сервисов безопасности Yandex Cloud. Это позволит обеспечить контроль и прозрачность всех процессов ИБ. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

С поддержкой Yandex B2B Tech «Норникель» выстроит сквозную архитектуру работы с данными с учетом внутренних стандартов безопасности компании. Определенные классы данных останутся в закрытом контуре, при этом допустимая информация через выделенное соединение и специальную технологию Private Endpoint может обрабатываться в Yandex Cloud.

Опыт и компетенции «Норникеля», а также внешние вызовы, стоящие перед компанией в части обеспечения информационной безопасности, задают планку к защите при разработке продуктов и сервисов. Партнерство «Норникеля» и Yandex B2B Tech является наглядным примером для рынка, как интеграция отраслевой экспертизы и цифровых технологий формирует новый подход к защите данных.

Алексей Мартынцев, директор Департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля»: «Развитие облачных технологий и решений в области искусственного интеллекта является важным этапом роста для «Норникеля» как современной технологической компании. Мы уже не только производим металлы, но умеем делать это эффективно с использованием новейших решений. С другой стороны, это является и вызовом с точки зрения информационной безопасности. Опыт нашей компании в построении комплексной защиты технологических и корпоративных систем и опыт Yandex B2B Tech в разработке программных решений для защиты облачной инфраструктуры и систем ИИ даст необходимую синергию и, как результат, позволит создать безопасную платформу для технологического роста. Это сотрудничество открывает широкие возможности для формирования на уровне отрасли нового стандарта в сфере информационной безопасности».