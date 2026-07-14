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Yandex B2B Tech открыла бизнесу доступ к созданию агентов-исследователей

Yandex B2B Tech открыла бизнесу возможность создавать своих ИИ-агентов для исследований на платформе Yandex AI Studio. Они помогут найти и проанализировать информацию в интернете всего за несколько минут, а затем – подготовить структурированный ответ по вопросам пользователя. Бизнес может предоставить доступ к таким агентам своим сотрудникам или клиентам, например, через мобильные приложения. Создать своего агента-исследователя можно с помощью обновленного инструмента Web Search в Yandex AI Studio. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Ранее «Яндекс» запустил агента «Исследовать» для пользователей «Алисы AI». Теперь же бизнес может быстро создать похожих агентов для своих рабочих задач. Например, маркетологам такие агенты пригодятся для конкурентного анализа и мониторинга репутации бренда, а HR-специалистам – для исследования рынка соискателей и составления комплексного портрета кандидатов.

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Агенты-исследователи помогут найти и проанализировать информацию в интернете всего за несколько минут, а затем – подготовить структурированный ответ по вопросам пользователя. В отличие от стандартного поиска, агент-исследователь формирует сразу несколько поисковых запросов, определяет наиболее релевантные источники (научные статьи, исследования и т.д.) и формирует из них единый контекст. Если агент понимает, что полученной информации недостаточно, он переформулирует запрос и делает еще несколько попыток до тех пор, пока задача не будет решена. Затем агент генерирует ответ в заданном клиентом формате – от простого текста до таблиц или презентаций. При подготовке ответа можно использовать и внутренние источники информации, например, документацию или данные из CRM-систем.

«Веб-поиском в Yandex AI Studio уже пользуются более 11 тыс. компаний, суммарно они отправляют около 400 тыс. поисковых запросов в месяц. При этом мы видим от них два фактически противоположных запроса. Одним важно получить ответ максимально быстро – например, для мониторинга биржевых новостей. Другие готовы немного подождать, чтобы получить глубокий и проработанный ответ со ссылкой на множество источников. Поэтому мы адаптировали наш Web Search, чтобы в зависимости от запроса он выбирал степень погружения в тему и мог ответить как быстро, так и более вдумчиво», – сказал руководитель Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.

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