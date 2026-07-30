Yandex B2B Tech выпустит универсального ИИ-агента — он поможет автоматизировать до половины рутинных задач

Yandex B2B Tech анонсировала нового ИИ-агента для бизнеса. Его главная особенность — скорость и универсальность: он сможет взять на себя значительную часть рабочих обязанностей менеджеров, аналитиков, бухгалтеров, маркетологов, специалистов по закупкам и не только. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Такой ИИ-помощник способен выполнять от 30 до 50% задач офисных сотрудников, на которые уходит до трети рабочего времени. Универсальный агент будет работать на базе технологий Yandex AI Studio. Планируется, что он выйдет до конца сентября 2026 г.

Агент поможет не только с рутиной — например, составлением конспекта встречи или кратким пересказом объемных документов, — но и с более сложными, многоэтапными задачами. Скажем, он может сравнить коммерческие предложения от поставщиков, выбрать лучшего и оформить закупку. Или помогать с корпоративным документооборотом: самостоятельно заполнять договоры по шаблону, отправлять их контрагентам и формировать закрывающие документы.

Чат с агентом станет единым окном для взаимодействия со всеми рабочими сервисами и инструментами — например, AmoCRM или «Контур.Фокус». Пользователи смогут предоставить ИИ-помощнику доступ к корпоративным сервисам от своего имени. Он получит те же права и сможет запрашивать актуальную информацию для решения задачи. Для безопасного использования агента его доступ к внутренним данным и системам легко ограничить, а каждое важное действие потребует подтверждения от человека. Компания также сможет анализировать поведение ИИ-агента: можно проверить всю цепочку решений агента, какие инструменты он использовал и к каким данным и системам обращался внутри организации.

«Мы запускаем своего рода операционную ИИ-систему для бизнеса. Она меняет подход к взаимодействию с нейросетями. Компаниям больше не придется комбинировать множество готовых ИИ-приложений или создавать собственные, чтобы автоматизировать рабочие процессы. Сотрудники получат единое решение, которое каждый сможет использовать для своих задач», — сказал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

ИИ-помощник выполняет поручения в фоновом режиме: когда агент справится с задачей, он пришлет уведомление. Агент также способен выполнять задачи по расписанию — к примеру, каждое утро присылать отчет о новых заявках в техподдержку.

Агента также можно научить решать задачи, которые требуют специфических знаний и умений. Для этого предусмотрена система навыков. Компании смогут использовать готовые навыки из каталога, например «Финансист» или «HR-специалист», либо создать собственные. Уметь писать код для этого не требуется. Достаточно указать источники данных — это может быть почта, внутренние базы знаний и так далее — и своими словами описать процесс решения задачи.