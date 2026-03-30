Yandex B2B Tech открыла доступ к «Диску» и «Документам» по модели on-premises

Yandex B2B Tech расширила линейку сервисов «Яндекс 360», доступных по модели on-premises. В нее вошли «Яндекс Диск» и «Яндекс Документы» — теперь бизнес может развернуть их во внутреннем контуре. Такой формат подходит компаниям, работающим с чувствительной информацией и соблюдающим строгие требования к защите данных: банкам, страховым и медицинским организациям, финтех-сервисам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Диск» позволяет хранить и совместно использовать рабочие файлы, «Документы» — создавать и редактировать тексты и таблицы с функцией совместной работы. Оба сервиса включены в Единый реестр российского ПО.

Также в on-premises уже доступны «Доски» и «Браузер для организаций». До конца 2026 г. к ним добавятся «Мессенджер», «Телемост», «Почта», «Календарь», «Трекер», «Вики» и «Формы».

Все решения «Яндекс 360» в on-premises построены на единой платформе с централизованной архитектурой и общим технологическим стеком. Это упрощает развертывание, настройку и обновление. Новые сервисы можно будет добавлять без перестройки инфраструктуры. Локальные версии развиваются синхронно с облачными и регулярно обновляются.

«Выход «Яндекс 360» в сегмент on-premises связан с растущим запросом бизнеса на инфраструктурный контроль при сохранении скорости развития сервисов. Компании все чаще выбирают гибридные модели, сочетая облака и локальные контуры. В отличие от разрозненных решений, «Яндекс 360» предлагает единую платформу сервисов, которые можно развернуть в контуре заказчика», — отметил технический директор on-premises «Яндекс 360» Роман Акинфеев.

Сервисы будут доступны в пакетах. В «Совместную работу и коммуникации» входят «Диск», «Документы» и «Доски», а в IV квартале 2026 г. добавятся «Почта», «Календарь», «Мессенджер» и «Телемост». Пакет «Проекты и знания» включает «Трекер», «Вики» и «Формы».

