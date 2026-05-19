«Турбо Облако» и Yandex B2B Tech подписали меморандум о развитии взаимодействия в области цифровых сервисов

Компания «Турбо Облако» и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое отвечает за разработку и внедрение технологий для бизнеса, подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия в сфере облачных технологий, цифровых сервисов и инфраструктурных решений. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Партнерство предполагает обмен опытом и лучшими практиками в области развития цифровой инфраструктуры, распределенных ИТ-сред и облачных сервисов. Отдельное внимание стороны планируют уделить развитию технологической экосистемы и повышению эффективности облачных решений для бизнеса.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Сегодня рынок облачных технологий требует более гибкого взаимодействия между участниками отрасли и совместного развития инфраструктурных решений. Для бизнеса особенно важны совместимость сервисов, масштабируемость и эффективность работы с распределенной ИТ-инфраструктурой. Сотрудничество с Yandex B2B Tech позволит объединить наши лучшие практики и расширить возможности для развития современных облачных сервисов».