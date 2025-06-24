«ОБИТ» запускает лабораторию для тестирования ИТ-решений

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» объявил о запуске собственной технологической ИТ-лаборатории для тестирования ИТ-решений, в частности, отечественных разработок и продуктов на базе искусственного интеллекта. Новый проект стал частью стратегической цифровой трансформации компании с фокусом на развитие ИТ-направления и кастомизированных цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «ОБИТ».

Лаборатория станет единым окном входа для проектов разной специализации и масштаба, все из которых проходят через полный цикл «кастомизации»: от выбора конкретного решения, проработки архитектуры и развертывания тестовых стендов до полноценного внедрения в ИТ-инфраструктуре заказчика. «ОБИТ» в рамках лаборатории предоставляет доступ к витрине с более 100 вендоров с пулом разнообразных продуктов, включая инфраструктурное и офисное ПО, облачные платформы, системы виртуализации, средства защиты информации, программно-аппаратные комплексы и продукты на базе искусственного интеллекта.

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда решение, которое могло бы эффективно работать, получает негативную оценку только из-за некачественной интеграции ввиду недостатка инфраструктурных возможностей или экспертизы. Лаборатория призвана решить эти проблемы — это рабочая среда для тестирования с собственными инфраструктурными мощностями и более 50 разнопрофильными специалистами, которые отрабатывают сценарии в "боевых" условиях, формируют архитектурные рекомендации, выполняют нагрузочные и функциональные тесты, и доводят решение до готовности к масштабной эксплуатации под конкретного заказчика», — отметил Андрей Рыков, заместитель генерального директора по ИТ и инновациям «ОБИТ».

Одной из главных особенностей лаборатории «ОБИТ» является сочетание экспертизы в сложных интеграционных решениях с компетенциями в смежных областях: проектирование телекоммуникационной инфраструктуры, инженерных систем, энергообеспечения, что позволяет обеспечивать сквозной цикл внедрения и сопровождения ИТ-проектов. Формат лаборатории в том числе направлен на сокращение дистанции между вендорами и заказчиками: рабочая среда позволяет вендорам сосредоточиться на развитии и доработке собственных решений, а заказчикам — оценить функциональность, адаптировать сценарии применения и выбрать наиболее подходящие технологии для реализации своих задач.

«Как показывают исследования «Кода Безопасности», компаниям-заказчикам технологических продуктов крайне важна скорость и эффективность интеграции новых решений. Вендоры решают этот вопрос разными способами, например, проводят тестирования на совместимость, чтобы будущий эксплуатант получал гарантированно работающую связку продуктов. Лаборатория «ОБИТ» – еще один вариант повышения скорости и эффективности интеграции в ИТ-инфраструктуру. За счет такого подхода вендоры могут проверить работу своих решений с разработками другими участников рынка, а заказчики – подобрать наиболее подходящий для них стек продуктов, который можно практически сразу запускать в «боевом» режиме, без долгих этапов пилотных тестирований», – отметил коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

Формат лаборатории позитивно отражается в бизнес-эффекте для заказчика: по прогнозам «ОБИТ», сроки выхода проекта в эксплуатацию в среднем сокращаются на 25%, а затраты за счет предварительной апробации и оптимизации решений снижаются на 15%. Более того, такой формат снижает риски неэффективных инвестиций благодаря возможности полноценно протестировать оборудование, программные решения и инфраструктуру в условиях, максимально приближенных к реальным. Этот эффект протестирован на ряде проектов в рамках ИТ-лаборатории «ОБИТ». Так, для крупного электросетевого холдинга был разработан сервис интеллектуального сжатия данных с применением алгоритмов ИИ, что позволило оптимизировать затраты на хранение данных и снизить нагрузку на инфраструктуру. Для одного из крупнейших конструкторских бюро России в контуре лаборатории был развернут стенд для среды на базе криптомаршрутизаторов, выполнена полная эмуляция производственных сценариев, нагрузочные тесты и анализ эксплуатационных характеристик оборудования, что позволило выбрать оптимального по всем параметрам поставщика. Для многопрофильного холдинга в лаборатории была развернута on-premise LLM-модель с реализацией RAG-архитектуры для доступа к корпоративной базе знаний. В рамках тестирования были определены требования к целевой вычислительной платформе и выработаны рекомендации по структуре и подготовке данных.

«Запуск ИТ-лаборатории ОБИТ принесет пользу всем участникам рынка. В первую очередь, выиграют заказчики, которые получат возможность быстро и эффективно оценить предлагаемые решения, снизить риски неудачных внедрений и сократить сроки реализации проектов. Мы в «Ред Софт» стремимся к предоставлению лучших решений для наших клиентов, и ИТ-лаборатория ОБИТ станет отличным инструментом для достижения этой цели», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

В планах по развитию проекта — создание отдельных направлений и унификации отраслевых решений (финансовый сектор, ритейл, логистика, девелопмент, госсектор), расширение состава экспертов и привлечение технологических партнеров. Также на базе лаборатории планируются регулярные закрытые сессии и демонстрационные испытания для заказчиков с возможностью выбора оптимальных решений и сценариев развертывания.

«Мы рассматриваем ИТ-лабораторию как стратегический инструмент для построения долгосрочного технологического партнерства с корпоративным бизнесом. Подобные площадки становятся сегодня новым форматом для эффективной работы с ИТ. Уверен, что те компании, которые научатся быстро экспериментировать и внедрять новые технологии, смогут задавать темп развития своего сегмента рынка», — сказал Андрей Гук, генеральный директор «ОБИТ».