«Обит» разработала корпоративного ИИ-помощника

Оператор ИТ-решений компания «Обит» представила нового корпоративного ИИ-помощника, который позволяет менеджерам по продажам оперативно собирать информацию о клиентах из внутренних и внешних источников, включая CRM, учетные системы и публичные справочники.

В компании «Обит» работает порядка ста продавцов, которые взаимодействуют с текущими клиентами и ищут новые бизнес-возможности. Для работы им необходима оперативная информация о компаниях и адресах: финансовые показатели, деятельность, руководители, новости. Ранее сбор этих данных занимал значительное время, особенно в «полях», что замедляло процесс продаж и потенциально могло снижать лояльность клиентов.

Разработчики компании по развитию ИИ-сервисов для этих нужд разработали ИИ-помощника, работающего в формате чата через Telegram-бот. Менеджер может задавать вопросы в формате чата, а сервис мгновенно собирает и выдает структурированные сведения из различных источников.

Помощник построен как мультиагентная система: несколько LLM согласно назначенной роли выполняют разные задачи. Центральный агент распределяет запросы между агентами, которые работают с CRM, публичными справочниками и веб-сайтами. Публичные данные о компаниях и адресах бот получает через сервис «Дадата» по протоколу MCP. Для корректного поиска во внутренних источниках бот интегрирован с корпоративной базой знаний компании.

Использование мультиагентного подхода на базе небольших нейросетевых моделей позволяет эффективно распределять нагрузку и использовать существующую серверную инфраструктуру, в отличие от одной большой нейросети, требующей большие мощности. В рамках данного проекта применяются, среди прочих, модели Qwen-3 и русифицированная версия T-Pro.

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли
Цифровизация

На данный момент ИИ-помощник позволяет: проверять текущих клиентов и искать потенциальных; получать актуальные финансовые показатели и ключевую информацию о компании; формировать персонализированные предложения на основе новостей и упоминаний в СМИ; стандартизировать адреса для проверки зон обслуживания и ограничений.

«Текущий рынок насыщен различными заявлениями, но лишь небольшой процент решений демонстрирует реальную эффективность. В «Обит» мы системно тестируем готовые ИИ-продукты, разрабатываем собственные и внедряем их как для внутренних процессов, так и для клиентов», – отметил Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».

На данный момент ИИ-помощник находится в пилотной эксплуатации внутри «Обит». Результаты показывают высокую эффективность в поддержке работы команды продаж. В перспективе компания планирует выводить решение на рынок.

