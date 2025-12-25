«Обит» стал официальным партнером российского ИТ-вендора «Инферит»

Разделы

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с оператором ИТ-решений «Обит». В планах компаний — развивать решения для технологической независимости российского рынка, что соответствует стратегии ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета страны. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

«Обит» — это поставщик цифровых сервисов с глубокой телеком-экспертизой. Работает по принципу «единого окна» компетенций и охватывает самый широкий спектр задач: телеком-услуги, облачные решения, техническое сопровождение сетевой и серверной инфраструктуры, системная интеграция, автоматизация на базе российского ПО, комплексный аудит безопасности ИТ-инфраструктуры, строительство ЦОД.

За плечами компании — более 800 реализованных проектов федерального и международного масштаба. Такой результат обеспечен синергией внутренних и партнерских компетенций: в штате «Обит» 500 высококвалифицированных специалистов, а в партнерской экосистеме — более 100 ведущих ИТ-вендоров и разработчиков программного обеспечения. Совместно компании внедряют цифровые инструменты в госсекторе, финансовой сфере, промышленности, ритейле, строительстве и транспорте.

Теперь в портфель решений «Обит» войдут и продукты «Инферит»: операционная система «МСВСфера» и система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Оба ПО являются частью экосистемы «Инферит», помимо этого, вендор производит компьютерное оборудование, инструменты ИБ, развивает биллинг- и FinOps-платформы.

Сотрудничество с «Инферит» позволит «Обит» предлагать и внедрять в государственном и коммерческом секторах надежные отечественные программные продукты, отвечающие высоким требованиям эффективности и безопасности.

«МСВСфера» — российская операционная система на основе RHEL для серверов и рабочих мест. Включена в реестр Минцифры России и имеет сертификат ФСТЭК, оптимальное решение для государства и бизнеса. «Инферит ИТМен» — система инвентаризации и контроля ИТ-активов. Автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы.

«Партнерство с “Инферит” — продолжение нашей стратегии по расширению портфеля проверенных отечественных ИТ-решений. Решения “Инферит” органично дополняют нашу экспертизу в области телекоммуникаций, инфраструктуры и системной интеграции и позволяют предлагать заказчикам комплексные проекты, направленные на повышение устойчивости и безопасности ИТ-ландшафта», — сказала Светлана Тихонова, руководитель департамента ИТ-продаж и развития «Обит».

«Для нас, как для российского вендора, стратегически важно находить сильных партнеров, которые разделяют наши ценности в области технологического суверенитета. Компания «Обит» с ее огромным опытом, широким портфелем сервисов и охватом ключевых отраслей является идеальным проводником решений «Инферит». Это партнерство позволит большему числу российских компаний получить доступ к надежным, сертифицированным отечественным продуктам, которые не только обеспечивают технологическую независимость, но и повышают эффективность ИТ-инфраструктуры», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

