«Обит» первым на рынке телекоммуникаций страхует ответственность за работы своих специалистов

Оператор ИТ-решений «Обит» заключил договор с одной из ведущих страховых компаний «Ресо-Гарантия» на предмет страхования гражданской ответственности технических специалистов компании за качество выполняемых работ и предоставляемых услуг. На рынке телекоммуникаций подобная практика страхования, направленная на защиту клиентов от возможных косвенных ущербов при проведении монтажных работ, вводится впервые. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

В соответствии с условиями договора застрахована деятельность сотрудников «Обит» при выполнении задач по подключению абонентов к проводному интернету, а именно прокладке сетей и телекоммуникационного оборудования. Страховым событием признается непреднамеренное повреждение имущества, которое может произойти в процессе выполнения монтажных работ. Наступление страхового случая фиксируется в момент инцидента и подлежит возмещению абонентам на соответствующую сумму в зависимости от характера ущерба.

До настоящего момента практика страхования гражданской ответственности за качество телекоммуникационных работ не была распространена среди операторов связи. Страховые компании традиционно заключают подобные договоры с представителями строительной отрасли или транспортными организациями, для ряда которых предусмотрено в том числе обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. В случае же с телекоммуникационными операторами периодически встречающиеся инциденты, как, например, повреждение стены при прокладке кабеля, обычно не подлежат страхованию. В связи с чем введение данной меры позволит не только избежать непредвиденных финансовых рисков компаниям, обращающихся за услугами связи, но также обеспечит им дополнительную защиту и уверенность в сотрудничестве с оператором.

«Страхование ответственности технических специалистов «Обит» — это очередное доказательство нашей приверженности безопасности и комфорту для клиентов. Для нас важно предоставить каждому, кто доверяет нам свои интересы, гарантию на всех уровнях взаимодействия. Партнерство с «Ресо-Гарантия» в этом значимом аспекте позволяет нам продолжать следовать высочайшим стандартам качества при оказании услуг», — сказал Андрей Гук, генеральный директор «Обит».

«Мы очень рады, что компания «Обит», обладая опытом, экспертизой и технологиями, решила доверить нам, страховой компании «Ресо-Гарантия», одно из самых важных и ценных — удовлетворенность клиента качеством технических работ. Наше сотрудничество — показатель того, что компания не только уверена в своих услугах, но и готова поддерживать своих клиентов в любых ситуациях», — Ольга Захарченко, руководитель дирекции корпоративного страхования, СЗРЦ, САО «Ресо-Гарантия».