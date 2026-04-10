Цифровизация
«Обит»: поэтапная реализация ИТ-проектов может снизить затраты бизнеса на 15-20%

В условиях роста цен на программное обеспечение и оборудование компании пересматривают подход к управлению ИТ-бюджетом. По мнению эксперта «Обит» Андрея Рыкова, вместо заморозки ИТ-проектов целесообразно перейти к их декомпозиции и поэтапной реализации, что позволит сократить совокупные затраты на проекты в среднем на 15-20% при сохранении их эффективности. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

По данным опроса участников ИТ-рынка, с начала 2026 г. цены на отечественное программное обеспечение выросли на 10-20%, а серверное оборудование подорожало более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Основные причины — высокая ключевая ставка, рост налоговой нагрузки и дефицит кадров. В ответ на эти условия компании сокращают инвестиции в ИТ, ужесточают требования к решениям и подрядчикам и отказываются от крупных проектов.

В «Обит» отмечают, что полная заморозка цифровых инициатив в текущей ситуации может привести к накоплению технологического долга и снижению конкурентоспособности. Наиболее эффективным подходом может стать изменение модели управления ИТ-бюджетом и переход от масштабного планирования к итеративной модели.

Андрей Рыков, заместитель гендиректора по ИТ и инновациям «Обит»: «Как показывает практика последних кризисов, горизонт прогнозирования сужается, и классический подход с многолетними монолитными проектами становится слишком рискованным. Вместо того чтобы замораживать развитие или, наоборот, вкладывать огромные средства в инициативы с отложенным результатом, мы рекомендуем сегментировать крупные ИТ-проекты на самостоятельные среднесрочные этапы, каждый из которых дает измеримый бизнес-результат и может быть скорректирован и независимо профинансирован. Это позволяет не только снизить финансовую нагрузку в моменте, но и сохранить критически важные системы для быстрого старта после завершения турбулентности».

Согласно внутренней оценке компании, основанной на опыте реализованных проектов, экономия в 15-20% достигается за счет более гибкого управления инвестициями, отказа от избыточного функционала, раннего выявления неэффективных подходов и снижения рисков последующих доработок. Дополнительным эффектом декомпозиции ИТ-проектов становится более активное вовлечение бизнес-подразделений. Как отмечают в «Обит», функциональные руководители лучше понимают ценность и эффект от каждого этапа для своих процессов и чаще готовы перераспределять собственные ресурсы в пользу ИТ. Таким образом каждый реализованный этап становится фундаментом для следующего, обеспечивая непрерывную и последовательную цифровизацию.

Поэтапная модель реализации ИТ-проектов уже применяется «Обит» в различных отраслях. Так, в одном из кейсов для корпоративного заказчика компания модернизировала защиту Wi-Fi доступа в связи с требованиями к повышению уровня информационной безопасности. Текущая инфраструктура не позволяла развернуть стандартную систему защиты от вторжений (WIPS), при этом замена оборудования потребовала бы значительных затрат. В связи с чем было выбрано и протестировано российское on-premise решение на базе сенсоров, которое работает параллельно с существующими точками доступа, не нагружая их. Такой подход стал частью комплексной стратегии информационной безопасности заказчика и позволил привести ИТ-инфраструктуру в соответствие с требованиями безопасности без капитальных затрат на ее полную модернизацию.

Андрей Рыков: «Разбивка масштабных ИТ-инициатив на управляемые шаги — это не компромисс от нехватки ресурсов, а признак управленческой зрелости. В условиях турбулентности выигрывает не тот, кто строит идеальную систему годами, а тот, кто способен быстро адаптироваться, защищать критичные для бизнеса сервисы и регулярно поставлять работающие решения, приносящие реальную ценность здесь и сейчас».

