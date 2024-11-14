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ОБИТ импортозаместил инфраструктуру крупной дорожно-строительной компании

ООО «Геосфера-МК», динамично развивающаяся компания в области дорожного строительства и газификации, завершила переход на российские продукты с интеграционной поддержкой оператора ИТ-решений ОБИТ. Об этом CNews сообщили представители ОБИТ.

В условиях усиления процесса импортозамещения руководство ООО «Геосферы-МК» приняло решение о миграции на отечественные технологии с целью повысить надежность инфраструктуры и минимизировать риски, связанные с потенциальными отказами оборудования и уязвимостями в системах импортного происхождения. Более того, специфика бизнеса, связанная с проектированием, строительством и управлением масштабными строительными объектами и инженерными коммуникациями, требовала от инфраструктуры более высокой отказоустойчивости.

На первом этапе проекта ОБИТ провел аудит инфраструктуры, по итогам которого разработал и согласовал план поэтапного перехода с учетом ресурсов, задач и особенностей бизнес-процессов компании, используя лучшие отраслевые практики. Приоритетными решениями в рамках миграции были выбраны «Касперский EDR для бизнеса», позволяющий отслеживать и ликвидировать киберугрозы в режиме реального времени, программное обеспечение nanoCAD для проектирования систем различной сложности, лицензии «1С Первый Бит»; миграция на виртуальные серверы (SaaS), предоставляющие защищенные мощности для облачного хранения массива данных.

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Импортонезависимость

Вторым этапом проекта ИБ-отдел ОБИТ обновил систему безопасности ООО «Геосферы-МК», которая потребовалась в связи с масштабированием процессов компании с учетом возможного увеличения нагрузки на ее инфраструктуру. В частности, техническая команда оператора модернизировала IDM-систему (система централизованного управления доступом), включая распределение ролей и назначение ответственных сотрудников для контроля доступа, а также организовала систему СХД для резервного копирования, направленную на обеспечение сохранности критической информации.

«Проект перехода ООО «Геосферы-МК» на отечественные решения — показательный пример по созданию технологической устойчивости, позволяющей поддерживать высоконагруженные бизнес-процессы в строительной компании. Наши специалисты детально проработали и реализовали все этапы миграции, чтобы обеспечить новый уровень защиты и отказоустойчивости всей ИТ-системы заказчика», — сказал Кирилл Тимофеев, руководитель департамента информационных технологий ОБИТ.

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