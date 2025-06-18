Половина ИТ-проектов проваливается из-за просчетов на старте

По данным оператора ИТ-решений «Обит», в 2025 г. почти каждый второй комплексный ИТ-проект в российских компаниях требует доработки после неудачного внедрения. Ключевые ошибки — недооценка затрат, сложности с интеграцией и выбор неподходящих решений — обходятся бизнесу в миллионы рублей. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

В рамках исследования «Обит» проанализировал более 100 входящих запросов от компаний среднего и крупного бизнеса с начала 2025 г. (календарный период с января по май). Несмотря на то, что спрос на комплексные ИТ-проекты (с полным циклом внедрения — от подбора решения, тестирования до запуска в эксплуатацию и постпроектного обслуживания) вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эффективность внедрений остается крайне низкой: почти в каждом втором случае компании возвращаются с запросом на повторный проект или его доработку после неудачного опыта внедрения с предыдущим подрядчиком.

Экспертами были проанализированы наиболее частые причины срывов и неэффективных внедрений компаний среднего и крупного бизнеса с оборотом от двух млрд в год. В выборку вошли компании из таких отраслей, как промышленность, ритейл, ИТ и телекоммуникации, а также логистика. В рамках анализа было установлено, что в одной компании могла одновременно присутствовать одна или несколько причин провала ИТ-проекта.

61% — недооценка стоимости владения ИТ-решением. Часто помимо стоимости продукта его интеграция, дальнейшее обслуживание, обучение сотрудников на этапе планирования либо не полностью рассчитываются либо рассчитываются некорректно.

48% — сложности интеграции с существующей корпоративной инфраструктурой и другими информационными системами. Это приводит к дополнительным затратам и рискам, включая простои в бизнес-процессах.

35% — внедряемое ИТ-решение не соответствовало фактическим бизнес-требованиям компании. Причиной этому, как правило, становится некорректный выбор продукта ввиду отсутствия или недостаточного тестирования или незрелость самого решения.

Это говорит о том, что бизнес по-прежнему сталкивается с некорректным или неполноценным просчетом рисков и скрытых затрат — в результате инвестиции в ИТ не приносят ожидаемого результата. Затраты на доработки, исправление ошибок в случае неудачной реализации могут достигать 10–30% от общего бюджета. В отдельных случаях перезапуск ИТ-проекта после неудачного внедрения может потребовать сопоставимых или даже двойных вложений по сравнению с изначально запланированным бюджетом.

«Мы видим, что компании теряют большие бюджеты не на технологии как таковые, а на ошибках в расчетах, недостаточном тестировании и слабой подготовке инфраструктуры», — сказал Андрей Рыков, заместитель генерального директора по ИТ и инновациям «Обит».

По мнению экспертов «Обит», компании могут существенно снизить риски и финансовые потери, если на этапе планирования и реализации ИТ-проекта соблюдать несколько ключевых принципов. В первую очередь, важно закладывать полную стоимость владения ИТ-решением — учитывать не только затраты на лицензии и оборудование, но и расходы на интеграцию, обучение персонала, поддержку, развитие инфраструктуры, а также возможные скрытые издержки. Во-вторых, критически важно не внедрять решения «вслепую», а предварительно тестировать их в реальных сценариях. Для этого оптимально использовать ИТ-лаборатории и тестовые полигоны, которые сегодня становятся необходимым инструментом для качественной апробации ИТ-решений.

Третьим важным фактором является необходимость привлекать команду с экспертизой не только в ИТ, но и в бизнес-процессах компании. Многие проекты терпят неудачу из-за того, что внедряемые решения не соответствуют отраслевой специфике, реальным задачам бизнеса или уровню готовности корпоративной инфраструктуры. Нередко техническая база компании оказывается не готова принять новое ИТ-решение, что приводит к сбоям, дополнительным затратам или приостановке бизнес-процессов. Следует привлекать квалифицированных специалистов, способных увязать внедряемые решения с технологической архитектурой компании. Кроме того, эксперты рекомендуют выбирать поэтапный подход к внедрению. Проведение пилотных проектов и поэтапная миграция позволяют своевременно выявить и устранить потенциальные риски, минимизировать финансовые потери и обеспечить более стабильный запуск ИТ-решения в эксплуатацию.