«Обит» расширяет линейку российских ИТ-решений для бизнеса

Оператор ИТ-решений «Обит» объявляет о расширении линейки оборудования для корпоративных заказчиков за счет сотрудничества с ведущими отечественными производителями. В портфеле компании — серверы, системы хранения данных, сетевое и телекоммуникационное оборудование, персональные и специализированные устройства от ряда российских брендов, включая Yadro, «Аквариус», «Гравитон» и др. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

По данным Минцифры, доля отечественного оборудования и программного обеспечения в государственных и корпоративных проектах ежегодно растет: если в 2021 г. она составляла менее 20%, то в 2023 г. достигла 35%, а к 2030 г. должна достичь уровня не ниже 70%. В аналитическом агентстве IDC отмечают, что в ближайшие три–пять лет сегмент российского ИТ-оборудования будет расти в среднем на 20–25% ежегодно, прежде всего за счет повышенного спроса со стороны корпоративных заказчиков и госсектора.

«Обит» обеспечивает клиентам не только доступ к оборудованию, но и полный цикл услуг по его внедрению и сопровождению: от проектирования инфраструктуры и интеграции в существующие системы до круглосуточной технической поддержки. Партнерство производителями позволяет компании обеспечивать официальные поставки и сертифицированное оборудование, реализацию проектов в соответствии с отраслевыми стандартами и нормативными требованиями. В условиях ограниченного импорта это особенно важно: компании получают доступ к проверенным отечественным технологиям, способным закрыть полный спектр инфраструктурных задач — от базовых серверных систем до высоконагруженных комплексов обработки данных.

Статус официального партнера позволяет гарантировать: сертифицированные поставки и официальную гарантию; адаптацию проектов под отраслевые стандарты и нормативные требования; гибкие условия реализации, включая поэтапность внедрения и масштабирование; поддержку проектов «под ключ» — от консультаций до постгарантийного обслуживания.

«Сегодня клиенты все чаще запрашивают решения на базе отечественного оборудования, особенно в условиях ограниченного импорта. Мы видим, что на рынке появляются сильные и зрелые российские продукты, которые успешно конкурируют с международными аналогами. Ряд продуктов уже продемонстрировали высокую надежность и эффективность в масштабных проектах. Наше партнерство с российскими производителями позволяет подбирать для заказчиков сбалансированные варианты по производительности, стоимости и требованиям регуляторов», — отметила Светлана Тихонова, руководитель отдела развития продуктов «Обит».

