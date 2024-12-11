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«Обит» расширил Wi-Fi-сеть на ледовом катке во «Флагштоке»

Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по расширению Wi-Fi-покрытия на ледовом катке, расположенном в пространстве «Флагшток» в Санкт-Петербурге.

В этом году «Флагшток» стал самым крупным катком в мире с общей площадью 28 тыс. квадратных метров. В связи с увеличением площади катка более чем в 2 раза перед специалистами «Обит» стояла непростая задача: обеспечить стабильную и высокоскоростную связь для двух с половиной тысяч посетителей (такова комфортная вместимость сеанса), учитывая специфику территории и высокие требования к качеству сети. Для решения этой задачи компания выбрала продукцию своего сертифицированного партнера, российского разработчика телекоммуникационного оборудования «Элтекс».

Проект включал увеличение количества точек доступа в общей сложности до 75 точек — они обеспечивают бесшовное Wi-Fi-покрытие не только на ледовом катке, но и на дополнительных зонах отдыха и прилегающих объектах. Инфраструктура катка модернизирована с учетом кратно увеличившейся нагрузки: для стабильной работы сервиса было обновлено ядро сети, а также добавлены дополнительные маршрутизаторы и усилители сигнала, что позволяет поддерживать высокую скорость и непрерывность интернета, в том числе в часы наибольшей загруженности.

Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика
Цифровизация

По итогам работ был организован комплексный технический аудит и проверены все компоненты обновленной сетевой инфраструктуры. Специалисты «Обит» на постоянной основе проводят мониторинг состояния сети и осуществляют оперативную техническую поддержку объекта.

«Масштабирование бесшовной Wi-Fi-зоны на «Катке у Флагштока» — для нас не просто очередная техническая задача, а возможность внести вклад в проект городского масштаба, сделав «визитную карточку города» еще более комфортной и технологичной для тысяч жителей северной столицы и туристов. Мы гордимся, что обеспечиваем бесперебойную работу современной сети на крупнейшем катке в мире, помогая в создании лучших условий для отдыха. Могу с уверенностью сказать, что к зимнему сезону инфраструктура катка полностью готова и уже ждет своих посетителей», — отметил Кирилл Строганов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Обит».

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