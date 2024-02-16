В Санкт-Петербурге построен новый «Дата-центр №1» при поддержке оператора ИТ-решений «ОБИТ» и банка «Санкт-Петербург»

Состоялось открытие «Дата-центра №1», коммерческого центра обработки данных в Санкт-Петербурге. Стратегическим партнером проекта выступил якорный клиент ЦОДа банк «Санкт-Петербург», а ключевым инвестором — оператор ИТ-решений «ОБИТ». Об этом CNews сообщили представители «ОБИТ».

Проект стал результатом совместных усилий двух партнеров. «Дата-центр №1» призван стать неотъемлемой частью цифрового пространства нашего города, предоставляя компаниям различного масштаба передовые решения для хранения и обработки данных.

Проект разработан для решения долгосрочной проблемы нехватки подобных объектов в регионе. При проектировании центра были использованы передовые технические решения в данной области. Все системы, включая электроснабжение, охлаждение и связь, продублированы и обеспечены высоким уровнем физической и сетевой безопасности. По уровню надежности ЦОД соответствует стандарту Tier-3, площадь объекта составляет 2000 м2, количество стоек, полностью готовых к эксплуатации — 236. Мощность энергоснабжения достигает 2 МВт, что обеспечивает безотказное подключение серверного оборудования с различным энергопотреблением и производительностью. Для компаний доступны разнообразные варианты аренды: целые машзалы, отдельные юниты и офисные зоны, — с оперативной круглосуточной поддержкой.

«Дата-центр №1» позиционируется как «цифровой остров стабильности», фокусируясь на гибком, комфортном и клиентоориентированном обслуживании ИТ-систем. Реализация подобных проектов играет важную стратегическую роль в развитии индустрии центров обработки данных в России.

Михаил Гаврилов, старший вице-президент-руководитель ИТ-блока банка «Санкт-Петербург»: «БСПБ всегда стремится к оперативному предоставлению самого современного и профессионального ответа на запросы бизнеса. Банк постоянно работает над повышением надежности и безопасность своей ИТ-инфраструктуры, обеспечением бесперебойности всех процессов. Открытие нового крупного ЦОДа совместно с нашим партнером компанией «ОБИТ» – очередной из этапов этой работы, его результатами мы очень довольны».

Андрей Гук, генеральный директор «ОБИТ»: «Сегодня компании обрастают огромными мощностями, а данные становятся не только самым ценным активом, но и наиболее уязвимым. В этих условиях «ОБИТ» всегда предоставлял нужные здесь и сейчас решения для бизнеса, и совместный проект с банком «Санкт-Петербург» — один из таких. «Дата-центр №1» — это очередной важный элемент в фундаменте ИТ-индустрии, и мы рады, что смогли его успешно реализовать при поддержке нашего партнера».

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Банк «Санкт-Петербург» на 1 октября 2023 г. обслуживает 2,196 млн частных лиц и более 60 тыс. компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Акции Банка торгуются с 2007 г.

«ОБИТ» — оператор ИТ‑решений. Основанный как провайдер связи в 2002 г., «ОБИТ» за 20 лет трансформировался в центр компетенций, которые охватывают спектр задач: от обслуживания существующей ИТ-инфраструктуры до локализации и миграции на импортонезависимые решения. Офисы «ОБИТ» расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.