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МТС усилила связь в районах Рязанской области, пострадавших от пожаров

МТС сообщила о расширении емкости сети LTE в селе Деулино Рязанской области для обеспечения связью сотрудников МЧС, занятых в тушении масштабных лесных пожаров. Также специалисты МТС выделили две мобильных базовых станции, в самом труднодоступном участке планируется организовать транспортный канал для передачи данных с помощью спутниковой связи.

Мобильная базовая станция на шасси автомобиля «КамАЗ» прибыла в район села Новый Кудом, где открыт штаб МЧС. Она обеспечит связь с помощью спутника – в данной местности сложный рельеф: густой лес и река, что затрудняет использование радиорелейных сетей. Такая станция покрывает до 15 километров на открытой местности, и пять километров в лесу. Оборудование способно работать автономно без внешнего электроснабжения.

Спутниковая связь гарантирует устойчивый сигнал даже в условиях стихийного бедствия. Это позволит пожарным оперативно обмениваться информацией в ходе борьбы с огнем и быстро реагировать на изменения ситуации.

В селе Деулино расширена ёмкость LTE-сети на действующей базовой станции, что позволило увеличить пропускную способность в 1,7 раза и обслужить в 2 раза больше трафика передачи данных. Кроме того, для улучшения покрытия, сектора передатчиков развернуты в сторону села Голованово, где находится один из штабов МЧС.

«Мы оперативно отреагировали на запрос правительства по разворачиванию дополнительного покрытия в Рязанской области. Вчера из Москвы выехала наша мобильная базовая станции на шасси автомобиля «КамАЗ» и сейчас мы проводим работы по ее разворачиванию. Вторая мобильная базовая станция контейнерного типа готова для выезда в любой район и будет задействована по потребности МЧС. Мы открыли свою сеть для абонентов всех операторов связи на территории Клепиковского, Рязанского и Спасского районов Рязанской области, где введен режим чрезвычайной ситуации. Теперь абонент любого оператора связи может получить доступ к голосовым звонкам и мобильному интернету МТС. Дополнительное оборудование МТС и усиление мероприятий по обеспечению мобильной связью будут действовать, пока в этом будет необходимость», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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Как сообщил в телеграм-канале врио губернатора Рязанской области Павел Малков, обеспечение огнеборцев качественной связью поможет координации большой группировке сил.

«При содействии Минцифры России в районе пожара организован автоматический межсетевой роуминг, позволяющий подключиться к любой базовой станции, независимо от оператора. Признателен федеральному министерству и оператору сотовой связи за помощь в решении вопросов», — отметил Павел Малков.

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