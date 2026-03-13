Глюки Windows стали приносить пользу. Слетевшая с катушек ОС подарила пассажирам бесплатные поездки на поездах

Сбой в системе управления билетами позволил пассажирам британских железных дорог путешествовать на поездах совершенно бесплатно. Причиной сбоя стала вышедшая из строя Windows – она показала всем «синий экран смерти» и перестала функционировать, а вместе с ней – и турникеты.

Сбой Windows – к чему-то бесплатному

Операционная система Windows стала причиной «легального» безбилетного путешествия на поездах на юге Великобритании. Как пишет The Register, заглючившее детище корпорации Microsoft в составе системы проверки билетов привело поломке всех турникетов на станции Поулгейт.

Двери турникетов разом открылись и больше не закрылись. Тем самым всем находившимся на этой станции пассажирам, включая тех, кто не купил билет, был обеспечен беспрепятственный проход к поездам.

Скольким людям удалось сэкономить на билете, The Register не уточняет, но их могут быть сотни.

Само по себе наличие компьютеризированных систем управления билетами – явление не столь частое на британских железных дорогах. Как пишет The Register, на многочисленные нововведения, внедренные за последние годы, большая часть железнодорожной сети Британии насчитывает более 100 лет.

microsoft.com Даже в чем-то заведомо плохом всегда есть толика хорошего

Компьютеризированные системы, внедряемые на железнодорожных станциях по всей стране, нужны для ускорения процесса проверки посадочных талонов. Они избавляют от необходимости проверять их вручную.

Что-то пошло не так

Одна из таких систем, размещенная на станции Поулгейт, дала сбой. Что именно вывело операционную систему из строя, к моменту выхода материала не раскрывалось.

The Register К чему платить за проезд, если можно не платить

Но глюк, похоже, был серьезный, потому что система не просто зависла – она вывела экран так называемый «синий экран смерти» (blue screen of death, BSOD). В старых версиях Windows, вплоть до Windows 7, это явление было регулярным и на фоне этого не воспринималось как большая проблема – перезагрузка помогала почти в 100% случаев.

В современных же системах Microsoft шанс увидеть на экране BSOD сведен почти к нулю, так что его появление действительно может предвещать долгие часы, потраченные на восстановление ОС. Внешний вид BSOD на экране системы проверки билетов на станции Поулгейт указывает, что здесь установлена Windows 10 (вышла в 2015 г.) или Windows 11 (вышла в 2021 г.).

На дисплее видна надпись о необходимости восстановления ОС.

Слепая вера в Microsoft

Операционные системы Microsoft, как новые, так и старые, часто используются для управления различными критическими системами, в том числе и транспортными. К примеру, в начале 2024 г. вскрылось, что ОС MS-DOS и Windows 3.11, морально устаревшие 30 лет назад, до сих пор используются в работе немецкой сети железных дорог. При этом Германия считается самой передовой страной в Европе и одной из самых развитых в мире.

В стране был объявлен поиск специалистов по этим ОС, но едва ли он завершился большим успехом. многие современные администраторы еще не родились, когда Windows 3.11 и тем более MS-DOS были в ходу. Большинство тех, кто умеет с ними работать, давно на пенсии.

В России до санкций железные дороги тоже были тесно интегрированы с Windows. В августе 2019 г. CNews писал о планах РЖД по приобретению для своих сотрудников компьютеров с предустановленной ОС Windows 10 за 1,06 млрд руб. В начале 2020 г. стало известно о намерении РЖД закупить почти на 400 млн руб. несколько тысяч ПК на зарубежных процессорах с предустановленными Windows и Linux.

Найти старую ОС Microsoft в составе какой-нибудь ответственной системы не так уж сложно. Они управляют лифтами, больничной техникой и даже компьютерными системами учета пациентов. В 2025 г. CNews писал, что в США врачи, занимающиеся лечением и реабилитацией ветеранов, используют компьютерную систему учета пациентов (Computerized Patient Record System, CPRS) для получения доступа к записям о них. Она была представлена в 1997 г., но работает поверх еще более старой платформы, известной как VistA, которая датируется 1985 г. и изначально была создана для MS-DOS.