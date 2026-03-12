Windows всех достала. Из пепла восстала всеми любимая OS/2, ее можно запустить на современных ПК

Древнюю систему OS/2 научили запускаться на современных ПК. Проект ArcaOS, лицензированный IBM, вернул к жизни старую ОС, над которой работала сама Microsoft, в эпоху, когда все стали ненавидеть Windows. Углубленных знаний для установки не потребуется, новая система ставится быстро и на любое актуальное «железо» с UEFI и GPT.

Восьмидесятые снова в моде

Компания Arca Noae выпустила новую версию 32-битной операционной системы ArcaOS, представляющей собой современную интерпретацию знаменитой OS/2. Как пишет TechSpot, проект получил обновление до версии 5.1.2, а вместе с ним – поддержку самых современных компьютеров.

Оригинальная OS/2 вышла в декабре 1987 г., более 38 лет назад, и на начальном этапе над ней работали IBM и Microsoft. Это была замена MS-DOS с графическим интерфейсом и многозадачностью. В 1991 г. Microsoft вышла из проекта.

Последняя версия OS/2 на момент выхода материала датирована декабрем 2001 г. и имеет индекс 4.52. Именно на этой сборке и базируется ArcaOS. Код OS/2 закрыт, но IBM лицензировала его для разработчиков ArcaOS.

Что изменилось

Главное нововведение в ArcaOS 5.1.2 – это поддержка современных настольных ПК и ноутбуков, у которых нет классической BIOS, только UEFI. Поддерживаются новейшие процессоры с архитектурой х86.

Помимо этого, в новом релизе реализована полноценная поддержка GPT (GUID Partition Table) – таблицы разделов на жестком диске, которую не стоит путать с ChatGPT. GPT используется в современных ПК, тогда как в более старых применяется MBR (Master Boot Record) – главная загрузочная запись.

При этом поддержка старых ПК с BIOS и MBR никуда не делась. По словам разработчиков, ArcaOS 5.1.2 по-прежнему можно устанавливать на старые ПК.

Новый релиз также включает обновления рабочего стола, многих системных драйверов, перевода интерфейса (локализации) и многие другие изменения. В настоящее время ОС доступна на английском, немецком, испанском и русском языках, и, как заявляет Arca Noae, в будущих релизах планируется добавление дополнительных языков.

Системные требования к кошельку

ArcaOS распространяется на платной основе. Лицензия стоит $139 или около 11 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 марта 2026 г.

Операционка характеризуется крайне лояльными системными требованиями по меркам не только 2026 г., но даже 2010 г. ArcaOS может без «тормозов» работать даже на компьютерах с процессором Pentium Pro, который выпускался с 1995 по 1999 гг.

ArcaOS будет достаточно лишь 512 МБ оперативной памяти – это минимальный объем, необходимый для ее работы. Максимальный же составляет 2 ГБ – для сравнения, Windows 11 нуждается минимум в 4 ГБ ОЗУ, но лучше, чтобы в ПК было хотя бы 8 ГБ.

Почти как Linux

Разработчики описывают ArcaOS как систему, которая не следит за пользователями и не контролирует их активность в интернете, при этом обеспечивая достаточную гибкость для установки множества приложений. Это внушительных размеров булыжник в огород Microsoft – CNews писал, что новая Windows 11 сливает корпорации в десятки раз больше информации о пользователях, чем это делала вышедшая в 2001 г. Windows XP.

К тому же Windows известна своей крайне плохой совместимостью с программами не то что от других ОС, а даже с теми, что были написаны под старые версии Windows. Иногда запуск требуемого ПО или игры, к примеру, 20-летней давности под Windows 11 превращается в непроходимый квест.

Тем временем ArcaOS, по словам разработчиков может запускать приложения с различных вычислительных платформ, начиная с нативной поддержки 16-битного программного обеспечения, разработанного для MS-DOS и Windows 3.1. Этому способствует наличие в системе API Odin на основе знаменитого инструментария Wine, который выполняет те же функции в Linux. Также под системой можно запускать некоторые приложения Win32, то есть написанные под более-менее современные версии Windows.

Это имеет большое значение, потому что в 2024 г. закрылся крупнейший в мире интернет-архив ПО для оригинальной OS/2.

Microsoft все испортила

История развития ПК могла пойти по совершенно иному пути. OS/2 могла стать основной заменой MS-DOS, если бы у Microsoft не выгорело с Windows. Закат эпохи начался с релиза в в мае 1990 очень коммерчески успешной Windows 3.0. Microsoft продавала миллионы копий этой системы, и даже вышедшая через пять лет сырая Windows 95, которая зависала чаще, чем работала, не смогла вернуть OS/2 былую популярность.

Теперь же OS/2 в своем современном исполнении получает масштабный апдейт до версии 5.1.2 именно тогда, когда дела у Windows 11 идут не лучшим образом. Репутация этой системы подмочена высокими требованиями к «железу», постоянным потоком низкопробных и откровенно опасных обновлений, а также стремлением Microsoft как можно глубже интегрировать в нее своего ИИ-ассистента Copilot.

Одновременно с релизом новой версии ArcaOS компания Apple выпустила свой самый дешевый ноутбук за последние 20 лет – MacBook Neo на процессоре от iPhone 16 Pro и на полноценной macOS. Он стоит как Android-смартфон среднего класса, от $600 – около 47,8 тыс. руб., и производители ноутбуков на Windows видят в нем очень опасного конкурента.