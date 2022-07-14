Microsoft возвращает в Windows древнюю функцию, провоцирующую пользователей на пиратство
Microsoft научила встроенный в Windows 11 проигрыватель Windows Media Player «грабить» аудиодиски – копировать их содержимое на ПК в удобном для воспроизведения формате. В дальнейшем эти файлы можно легко выложить в интернет. Обновление доступно пока только тестировщикам, но может совсем скоро появиться и в стабильных сборках Windows 11.
«Фишка» Windows для ценителей древних технологий
Корпорация Microsoft внедрила в ОС Windows 11 функцию копирования музыкальных компакт-дисков, пишет The Register. Она позволяет сохранять композиции с дисков в память компьютера в удобном формате, например FLAC.
Нововведение появилось в предварительной сборке 25158, доступной участникам бета-тестирования Windows Insider. Скачать ее могут все тестировщики, кроме российских – в июне 2022 г. Microsoft закрыла им доступ к обновлениям из-за санкций.
Функцию копирования музыкальных компакт-дисков Microsoft встроила непосредственно в Windows Media Player – штатный проигрыватель контента, в том числе музыки и фильмов. Теперь владельцы внушительной коллекции аудиодисков, все еще пользующиеся оптическими приводами (встроенными или портативными), могут переместить все треки с них на свой компьютер или ноутбук. В дальнейшем они также могут выложить их в интернете, что может являться нарушением авторских прав, то есть пиратством.
Назад в прошлое
Функция превращения компакт-дисков с музыкой в десяток-другой файлов была особенно востребована в начале XXI века, когда мир переживал расцвет карманных MP3-плееров. Свою лепту в это явление внесла и компания Apple со своими плеерами iPod, эпоха которых завершилась в мае 2022 г.
Раньше для клонирования аудиодисков пользователи устанавливали на свой ПК специальные программы, например небезызвестный Audiograbber. Летом 2015 г. Microsoft выпустила фирменное ПО для этого под названием Windows 10. В составе этой операционки тоже есть Windows Media Player, по умолчанию способный «грабить» диски.
Microsoft возвращает моду на «ретро»
Штатный плеер в Windows 11, вышедшей осенью 2021 г., поначалу не умел не только клонировать музыкальные компакт-диски, но даже просто их воспроизводить. Тем, кто еще не успел избавиться от своей коллекции Audio-CD и ПК с приводом, приходилось устанавливать дополнительный проигрыватель.
Весной 2022 г. Microsoft внезапно решила встроить в новый Windows Media Player поддержку музыкальных дисков. Вторым этапом стала функция копирования дисков на компьютер, доступная пока только тестировщикам.
Нельзя сказать, что новая-старая «фишка» проигрывателя Microsoft работает идеально и позволяет отказаться от сторонних приложений для граббинга дисков. В частности, она не поддерживает MP3 – самый популярный формат для хранения музыки в мире. Пользователям доступны лишь AAC, WMA, FLAC и ALAC, пишет The Register.
Потерять IE и оживить Windows Media Player
Не исключено, что к релизу в составе полноценного обновления для широких масс пользователей Windows Media Player подойдет уже с поддержкой граббинга в MP3.
Такое предположение основано на том, что Microsoft активно взялась за оживление своего штатного проигрывателя и интеграцию в него многих давно забытых, но все еще востребованных некоторыми пользователями функций. Вероятно, в скором будущем Windows Media Player превратится в полноценный медиа-комбайн, которыми являются большая часть его заменителей сторонних разработчиков.
Windows Media Player – одна из старейших программ в Windows. Он появился еще в 1991 г., когда Microsoft выпустила пакет расширения функциональности Multimedia Extensions для Windows 3.0.
Проигрыватель Microsoft появился на четыре года раньше браузера Internet Explorer – еще одной штатной программы для Windows, с которой у большинства людей мира ассоциируются не только ОС Microsoft, но и само название корпорации. Windows Media Player сумел пережить его – поддержка Internet Explorer навсегда прекратилась летом 2022 г.
Свой легендарный браузер Microsoft заменила новомодным Edge, который продвигает с 2015 г. Поступить подобным образом с Windows Media Player она не может ввиду отсутствия в своем активе другого плеера. Вполне может быть, что именно по этой причине она и стала развивать его в попытке переманить пользователей со сторонних проигрывателей.
Глобальных обновлений Windows Media Player не получал с 2009 г. Как сообщал CNews, впервые о планах Microsoft по возвращению проигрывателю былого величия путем интеграции в него новых возможностей, стало известно в ноябре 2021 г.