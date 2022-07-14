Microsoft возвращает в Windows древнюю функцию, провоцирующую пользователей на пиратство

Microsoft научила встроенный в Windows 11 проигрыватель Windows Media Player «грабить» аудиодиски – копировать их содержимое на ПК в удобном для воспроизведения формате. В дальнейшем эти файлы можно легко выложить в интернет. Обновление доступно пока только тестировщикам, но может совсем скоро появиться и в стабильных сборках Windows 11.

«Фишка» Windows для ценителей древних технологий

Корпорация Microsoft внедрила в ОС Windows 11 функцию копирования музыкальных компакт-дисков, пишет The Register. Она позволяет сохранять композиции с дисков в память компьютера в удобном формате, например FLAC.

Нововведение появилось в предварительной сборке 25158, доступной участникам бета-тестирования Windows Insider. Скачать ее могут все тестировщики, кроме российских – в июне 2022 г. Microsoft закрыла им доступ к обновлениям из-за санкций.

Функцию копирования музыкальных компакт-дисков Microsoft встроила непосредственно в Windows Media Player – штатный проигрыватель контента, в том числе музыки и фильмов. Теперь владельцы внушительной коллекции аудиодисков, все еще пользующиеся оптическими приводами (встроенными или портативными), могут переместить все треки с них на свой компьютер или ноутбук. В дальнейшем они также могут выложить их в интернете, что может являться нарушением авторских прав, то есть пиратством.

Назад в прошлое

Функция превращения компакт-дисков с музыкой в десяток-другой файлов была особенно востребована в начале XXI века, когда мир переживал расцвет карманных MP3-плееров. Свою лепту в это явление внесла и компания Apple со своими плеерами iPod, эпоха которых завершилась в мае 2022 г.

Нововведение в Windows 11 оценят лишь те, кто не умеет скачивать из интернета нужные ему композиции

Раньше для клонирования аудиодисков пользователи устанавливали на свой ПК специальные программы, например небезызвестный Audiograbber. Летом 2015 г. Microsoft выпустила фирменное ПО для этого под названием Windows 10. В составе этой операционки тоже есть Windows Media Player, по умолчанию способный «грабить» диски.

Microsoft возвращает моду на «ретро»

Штатный плеер в Windows 11, вышедшей осенью 2021 г., поначалу не умел не только клонировать музыкальные компакт-диски, но даже просто их воспроизводить. Тем, кто еще не успел избавиться от своей коллекции Audio-CD и ПК с приводом, приходилось устанавливать дополнительный проигрыватель.

Весной 2022 г. Microsoft внезапно решила встроить в новый Windows Media Player поддержку музыкальных дисков. Вторым этапом стала функция копирования дисков на компьютер, доступная пока только тестировщикам.

Audiograbber при необходимости можно запустить и под Windows 11, не дожидаясь обновления Windows Media Player

Нельзя сказать, что новая-старая «фишка» проигрывателя Microsoft работает идеально и позволяет отказаться от сторонних приложений для граббинга дисков. В частности, она не поддерживает MP3 – самый популярный формат для хранения музыки в мире. Пользователям доступны лишь AAC, WMA, FLAC и ALAC, пишет The Register.

Потерять IE и оживить Windows Media Player

Не исключено, что к релизу в составе полноценного обновления для широких масс пользователей Windows Media Player подойдет уже с поддержкой граббинга в MP3.

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Такое предположение основано на том, что Microsoft активно взялась за оживление своего штатного проигрывателя и интеграцию в него многих давно забытых, но все еще востребованных некоторыми пользователями функций. Вероятно, в скором будущем Windows Media Player превратится в полноценный медиа-комбайн, которыми являются большая часть его заменителей сторонних разработчиков.

Windows Media Player – одна из старейших программ в Windows. Он появился еще в 1991 г., когда Microsoft выпустила пакет расширения функциональности Multimedia Extensions для Windows 3.0.

Проигрыватель Microsoft появился на четыре года раньше браузера Internet Explorer – еще одной штатной программы для Windows, с которой у большинства людей мира ассоциируются не только ОС Microsoft, но и само название корпорации. Windows Media Player сумел пережить его – поддержка Internet Explorer навсегда прекратилась летом 2022 г.

Свой легендарный браузер Microsoft заменила новомодным Edge, который продвигает с 2015 г. Поступить подобным образом с Windows Media Player она не может ввиду отсутствия в своем активе другого плеера. Вполне может быть, что именно по этой причине она и стала развивать его в попытке переманить пользователей со сторонних проигрывателей.

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Глобальных обновлений Windows Media Player не получал с 2009 г. Как сообщал CNews, впервые о планах Microsoft по возвращению проигрывателю былого величия путем интеграции в него новых возможностей, стало известно в ноябре 2021 г.