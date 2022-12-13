Microsoft встроила в Windows 10 частичку Windows 11, превращающую пользователей в пиратов

В Windows 10 появится обновленный проигрыватель Windows Media Player из состава Windows 11. Пока он доступен лишь в ранних сборках системы, но есть шанс его появления и в стабильных релизах. Microsoft возродила WMP в конце 2021 г., наделив его новым интерфейсом и функцией записи компакт-дисков в домашних условиях. На них, например, можно записывать не совсем легальные фильмы и музыку. Также в планах компании было научить WMP копировать с лицензионных дисков аудиотреки.

Назад в прошлое

Корпорация Microsoft перенесла в Windows 10 обновленную версию проигрывателя Windows Media Player, которой ранее можно было пользоваться исключительно под Windows 11, пишет портал Neowin. С чем связана такая щедрость, непонятно – обычно Microsoft не стремится встраивать в свои старые ОС «фишки» из более новых.

Windows 10 летом 2022 г. исполнилось семь лет, а Windows 11 отметила свой первый день рождения в октябре 2022 г. Что касается Windows Media Player, то о планах Microsoft по выпуску новой его версии CNews писал еще в ноябре 2021 г. Он получил переработанный интерфейс и множество современных функций, недоступных в предыдущем релизе.

Новый WMP можно без труда удалить из Windows 10 - стандартный системный проигрыватель он не заменяет

Windows Media Player стал второй штатной утилитой Windows 11, по решению Microsoft перекочевавшей в Windows 10. Ранее то же произошло с приложением «Будильник и часы».

Два проигрывателя вместо одного

Обновленный Windows Media Player доступен лишь в предварительных сборках Windows 10, которыми пользуются участники программы Windows Insider. Как сообщал CNews, с недавних пор россиянам в ней не рады.

Однако внедрить новый Windows Media Player в стабильный релиз Windows 10 тоже можно. Как пишет Neowin, его можно скачать и установить отдельно, без необходимости подключения к Windows Insider. Для этого нужно выполнить шесть простых шагов, но делать это стоит исключительно на свой страх и риск.

Как добыть новый Windows Media Player под Windows 10 , не дожидаясь его релиза

После выполнения этой процедуры пользователи обнаружат на своем ПК под управлением Windows 10 сразу два Windows Media Player – и новый, и классический, и это не сбой обновления. На деле новый WMP заменяет устаревшую давно не обновлявшуюся утилиту Groove Music.

Microsoft пока не спешит удалять из Windows 10 старый Windows Media Player, прислушиваясь к мнению пользователей, которые стоят за него горой. Насколько велика их «армия», неизвестно, но, видимо, в ней больше одного человека, раз Microsoft не решилась удалить из своей ОС программу, которая не получала масштабных обновлений более 10 лет.

Как стать пиратом

В новом Windows Media Player из состава Windows 11 Microsoft реализовала функцию работы с оптическими дисками – устаревшими накопителями, которые не так-то просто найти в продаже ввиду того, что в 2022 г. они объективно мало кому нужны. Их давно заменили флешки, портативные SSD и винчестеры, память в смартфоне и облачные хранилища. С приводами для их чтения ситуация аналогичная.

Тем не менее, Windows Media Player образца 2022 г. умеет не только воспроизводить контент с оптических дисков, но и записывать на них информацию, будь то фильмы или музыкальные композиции. При должной сноровке можно было бы наладить сравнительно массовое производство домашних сборок.

Microsoft, видимо, считает, что оптические диски еще не утратили актуальность

Также Microsoft планировала внедрить в Windows Media Player возможность «грабить» с его помощью аудиодиски. Под этим подразумевается копирование их содержимого в память компьютера в удобном формате – MP3 или FLAC. В дальнейшем их можно выгрузить на торренты или в облако, без уведомления владельцев авторских прав.

ПО с почти 32-летней историей

Microsoft развивает Windows Media Player в течение очень длительного времени. Самую первую версию этого проигрывателя она выпустила в 1991 г. На тот момент он находился в составе Windows 3.0 и назывался просто Media Player.

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С тех пор не было ни одной пользовательской версии Windows, в которой не было бы этого проигрывателя, за исключением отдельных модификаций конкретных систем. Но нельзя сказать, что Microsoft на протяжении всех почти 32 лет регулярно выпускала крупные обновления для своего плеера. Все совсем наоборот.

Фактически, если не считать новую версию под Windows 11, Windows Media Player остановился в своем развитии в 2009 г, обновившись до версии 12. Она вышла одновременно с Windows 7 и затем «переехала» в Windows 10 без заметных изменений.

Одной из вероятных причин, по которой Microsoft более чем на 10 лет словно забыла о существовании WMP, может быть тот факт, что многие пользователи после первого запуска Windows спешат как можно скорее установить сторонний и почти всегда более функциональный проигрыватель.

Ровно то же было и с браузером Internet Explorer, которым почти никто не пользовался – он слишком сильно отставал по всем параметрам от других обозревателей, особенно в плане скорости работы и безопасности. Microsoft прекратила его поддержку летом 2022 г. и заменила его на браузер Edge, который теперь продвигает всеми возможными и невозможными способами. Вероятно, что-то подобное она пытается провернуть и с Windows Media Player, но в данном случае без замены его на новую программу, а просто путем релиза новых версий.