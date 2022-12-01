Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправить

Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправитьПосле установки ноябрьских обновлений для ОС Windows 11 пользователи могут не узнать «Диспетчер задач» – один из наиболее востребованных системных инструментов, который появился еще в Windows NT 4.0. Патч «поломал» интерфейс программы едва ли не до степени полной невозможности рассмотреть что-либо в ее окне. Исправление Microsoft пока не выпустила, но предлагает альтернативное решение проблемы, которое, вероятно, придется по вкусу не каждому.
Неожиданная «жертва» обновления Windows
Свежее обновление Windows 11 лишает пользователей возможности полноценно применять один из самых важных и старейших системных инструментов операционных систем семейства Windows корпорации Microsoft – «Диспетчер задач» (Task Manager).
«Диспетчер задач» – интегрированный в Windows инструмент для управления процессами и службами, мониторинга ресурсов системы, управления автозагрузкой приложений и др. В близком к его текущему виду «Диспетчер» появился в Windows NT 4.0, выпущенной в 1996 г. Похожие программы поставлялись вместе с Windows 3.x и 9x, однако их функциональность ограничивалась возможностью принудительного завершения работы отдельных приложений.
Установка накопительного обновления KB5020044 от 29 ноября 2022 г. может приводить к некорректному отображению интерфейса «Диспетчера задач», следует из статьи, опубликованной в базе знаний на портале Microsoft. В результате использование этого встроенного систему инструмента становится крайне затруднительным, хотя при этом формально его функциональность полностью сохраняется.
Что не так с интерфейсом
Так, отдельные элементы интерфейса «Диспетчера задач» могут сливаться с фоном окна приложения, тем самым лишая пользователя возможности полноценно ориентироваться в нем. Это, в частности, касается меню, расположенного в левой части окна и предназначенного для переключения между различными видами инструментов мониторинга. Цвета пиктограмм и текста, идентифицирующих отдельные пункты меню, а также фоновой заливки окна лишь незначительно отличаются друг от друга.
Данная «особенность» максимально усложняет визуальное восприятие соответствующих элементов управлением пользователем и заставляет его ориентироваться в интерфейсе программы по памяти или напряженно вглядываться в экран с близкого расстояния.
При этом с контрастностью текста в списках запущенных приложений в разделе «Процессы» или, к примеру, в перечне автоматически запускаемых при старте системы программ, все в полном порядке. Иначе дела обстоят на странице «Производительность». Как видно из сделанного CNews снимка экрана, на ней визуально различимы только пункты «ЦП» и «Память», а подписи к разделам с информацией о статусе накопителей, видеоадаптера и сетевой активности практически незаметны.
По данным Microsoft, с подобным поведением «Диспетчера задач» могут сталкиваться пользователи, которые используют настраиваемый цветовой режим («Пуск»->«Параметры»->«Персонализация»->«Цвета»->«Выберите режим»->«Настраиваемый»).
Не повезло пользователям Windows 11 22H2
Проблема затрагивает исключительно владельцев ПК под управлением Windows 11 с установленными последним крупным обновлением функциональности 22H2 и необязательным патчем KB5020044. Таким образом, многим россиянам опасность столкнуться с ней, по крайней мере, пока, не грозит. В сентябре 2022 г. Microsoft ввела запрет на скачивание апдейта 22H2 с IP-адресов, принадлежащих российским интернет-провайдерам. Однако подмена адреса с помощью любого доступного средства позволяет обойти этот запрет.
Пользователи серверных версий Windows на этот раз вне опасности. Впрочем, и они пострадали от недавних не самых удачных апдейтов ОС. В конце ноября 2022 г. CNews писал о том, что после установки ноябрьских обновлений для Windows Server может наблюдаться утечка памяти в службе LSASS, которая способна привести к зависанию и перезагрузке серверов, выступающих в роли контроллера домена.
Исправления нет, но есть временное и не слишком приятное решение
Microsoft обещает решить проблему в одном из будущих обновлений, не уточняя конкретные сроки. Пользователям, вероятно, следует ориентироваться на 13 декабря 2022 г. – именно на этот день намечен выпуск очередного набора патчей.
Тем же, кто не готов мириться с временными неудобствами, специалисты компании предлагают простой выход из ситуации. Пользователям рекомендуется отказаться от «Настраиваемого» цветового режима и перейти на «Светлую» либо «Темную» тему оформления. В этом случае элементы управления и интерфейса Windows (например, «Панели задач»), и отдельных приложений будут отображаться в цветах темных либо светлых оттенков.
Для этого нужно нажать «Пуск»->«Параметры»->«Персонализация»->«Цвета»->«Выберите режим» и в соответствующем выпадающем списке выбрать «Темный» или «Светлый». Изменения вступают в силу незамедлительно.
Предложенный специалистами Microsoft способ действительно позволяет устранить неполадки в отображении интерфейса «Диспетчера задач». Однако отказ от «гибридной» цветовой схемы, пускай и временный, способен вызвать у пользователя, привыкшего к определенному стилю визуального оформления интерфейса ОС, некоторый дискомфорт.