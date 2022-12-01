Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправить

Неожиданная «жертва» обновления Windows

Свежее обновление Windows 11 лишает пользователей возможности полноценно применять один из самых важных и старейших системных инструментов операционных систем семейства Windows корпорации Microsoft – «Диспетчер задач» (Task Manager).

«Диспетчер задач» – интегрированный в Windows инструмент для управления процессами и службами, мониторинга ресурсов системы, управления автозагрузкой приложений и др. В близком к его текущему виду «Диспетчер» появился в Windows NT 4.0, выпущенной в 1996 г. Похожие программы поставлялись вместе с Windows 3.x и 9x, однако их функциональность ограничивалась возможностью принудительного завершения работы отдельных приложений.

Установка накопительного обновления KB5020044 от 29 ноября 2022 г. может приводить к некорректному отображению интерфейса «Диспетчера задач», следует из статьи, опубликованной в базе знаний на портале Microsoft. В результате использование этого встроенного систему инструмента становится крайне затруднительным, хотя при этом формально его функциональность полностью сохраняется.

Что не так с интерфейсом

Так, отдельные элементы интерфейса «Диспетчера задач» могут сливаться с фоном окна приложения, тем самым лишая пользователя возможности полноценно ориентироваться в нем. Это, в частности, касается меню, расположенного в левой части окна и предназначенного для переключения между различными видами инструментов мониторинга. Цвета пиктограмм и текста, идентифицирующих отдельные пункты меню, а также фоновой заливки окна лишь незначительно отличаются друг от друга.

Текст в некоторых областях окна «Диспетчера задач» крайне трудно различить на темном фоне

Данная «особенность» максимально усложняет визуальное восприятие соответствующих элементов управлением пользователем и заставляет его ориентироваться в интерфейсе программы по памяти или напряженно вглядываться в экран с близкого расстояния.

При этом с контрастностью текста в списках запущенных приложений в разделе «Процессы» или, к примеру, в перечне автоматически запускаемых при старте системы программ, все в полном порядке. Иначе дела обстоят на странице «Производительность». Как видно из сделанного CNews снимка экрана, на ней визуально различимы только пункты «ЦП» и «Память», а подписи к разделам с информацией о статусе накопителей, видеоадаптера и сетевой активности практически незаметны.

По данным Microsoft, с подобным поведением «Диспетчера задач» могут сталкиваться пользователи, которые используют настраиваемый цветовой режим («Пуск»->«Параметры»->«Персонализация»->«Цвета»->«Выберите режим»->«Настраиваемый»).

Не повезло пользователям Windows 11 22H2

Проблема затрагивает исключительно владельцев ПК под управлением Windows 11 с установленными последним крупным обновлением функциональности 22H2 и необязательным патчем KB5020044. Таким образом, многим россиянам опасность столкнуться с ней, по крайней мере, пока, не грозит. В сентябре 2022 г. Microsoft ввела запрет на скачивание апдейта 22H2 с IP-адресов, принадлежащих российским интернет-провайдерам. Однако подмена адреса с помощью любого доступного средства позволяет обойти этот запрет.

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Пользователи серверных версий Windows на этот раз вне опасности. Впрочем, и они пострадали от недавних не самых удачных апдейтов ОС. В конце ноября 2022 г. CNews писал о том, что после установки ноябрьских обновлений для Windows Server может наблюдаться утечка памяти в службе LSASS, которая способна привести к зависанию и перезагрузке серверов, выступающих в роли контроллера домена.

Исправления нет, но есть временное и не слишком приятное решение

Microsoft обещает решить проблему в одном из будущих обновлений, не уточняя конкретные сроки. Пользователям, вероятно, следует ориентироваться на 13 декабря 2022 г. – именно на этот день намечен выпуск очередного набора патчей.

Тем же, кто не готов мириться с временными неудобствами, специалисты компании предлагают простой выход из ситуации. Пользователям рекомендуется отказаться от «Настраиваемого» цветового режима и перейти на «Светлую» либо «Темную» тему оформления. В этом случае элементы управления и интерфейса Windows (например, «Панели задач»), и отдельных приложений будут отображаться в цветах темных либо светлых оттенков.

Для этого нужно нажать «Пуск»->«Параметры»->«Персонализация»->«Цвета»->«Выберите режим» и в соответствующем выпадающем списке выбрать «Темный» или «Светлый». Изменения вступают в силу незамедлительно.

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Предложенный специалистами Microsoft способ действительно позволяет устранить неполадки в отображении интерфейса «Диспетчера задач». Однако отказ от «гибридной» цветовой схемы, пускай и временный, способен вызвать у пользователя, привыкшего к определенному стилю визуального оформления интерфейса ОС, некоторый дискомфорт.