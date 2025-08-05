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Janco
УПОМИНАНИЯ
Janco и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24986 2
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 2
|Dell EMC 5056 1
|HP Inc. 5727 1
|Naumen - Наумен 659 1
|Netscape Communications Corporation 422 1
|Sony 6585 1
|AT&T Inc 1688 1
|Цифра ГК 2498 1
|SciVisum 3 1
|Mozilla Foundation 204 1
|Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
|MCI 171 1
|Verizon - WorldCom 494 1
|MCI Worldcom 125 1
|Россети Ленэнерго 1700 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 758 1
|The Register - The Register Hardware 1631 2
|ZDnet 660 1
|AOL Inc - Joystiq 22 1
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