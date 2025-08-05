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Индексная книга (каталог) CNews*
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Janco


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 150 тысяч американских ИТ-шников сидят без работы, несмотря на 250 тысяч вакансий 1
09.01.2024 В американских ИТ кадровая катастрофа: на все США за год открыто лишь 700 рабочих мест. Число предложений сократилось в сотни раз. Опрос 1
08.06.2020 В США массово увольняют ИТ-специалистов 1
01.02.2013 Зарплаты CIO в 2013 г. вырастут в среднем на 6% 1
09.01.2013 CIO не рискуют нанимать новых сотрудников 1
26.02.2009 Аналитик предсказал снижение цен на PlayStation 3 1
30.12.2005 Dell "убьет" Internet Explorer? 1
13.06.2001 IT-менеджеры стали зарабатывать меньше 1
13.06.2001 IT-менеджеры стали зарабатывать меньше 1
29.10.1999 По данным Janco Partners, интернет-услуги будут одной из самых доходных статей для телефонных компаний 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Janco и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24986 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 2
Dell EMC 5056 1
HP Inc. 5727 1
Naumen - Наумен 659 1
Netscape Communications Corporation 422 1
Sony 6585 1
AT&T Inc 1688 1
Цифра ГК 2498 1
SciVisum 3 1
Mozilla Foundation 204 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
MCI 171 1
Verizon - WorldCom 494 1
MCI Worldcom 125 1
Россети Ленэнерго 1700 3
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 67 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1574 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5633 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 758 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21402 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13089 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1511 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14133 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3022 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 433 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9507 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26398 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7870 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3345 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13219 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14738 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1056 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10934 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4647 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16479 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2636 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2136 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3260 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2287 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17520 1
Problem Management - Управление проблемами 70 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5513 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 934 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1377 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10765 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1084 1
Microsoft Windows 2000 8665 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4069 1
Microsoft ActiveX 153 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Microsoft Windows 16053 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4862 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 1
FreePik 1233 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 410 1
Janulaitis Victor - Жануалитис Виктор 2 2
Касперская Наталья 299 1
Мишустин Михаил 705 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Макаров Валентин 236 1
Щапов Олег 24 1
Janulaitis Victor - Янулайтис Виктор 2 1
Логинов Максим 7 1
Ross Blake - Росс Блэйк 5 1
Hickey Mike - Хики Майк 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 6
Россия - РФ - Российская федерация 151648 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4032 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Индия - Bharat 5589 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6032 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3725 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 736 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1404 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5663 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1796 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6217 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7166 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 224 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2845 1
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 32 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1236 1
The Register - The Register Hardware 1631 2
ZDnet 660 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 747053.
Создано именных указателей - 179699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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