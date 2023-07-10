Древние Windows вернули к жизни. Для них запустили сайт с обновлениями, который так и не удосужилась сделать Microsoft

В Сети появился сайт Windows Update Restored с обновлениями для устаревших ОС Windows, которые Microsoft давно не поддерживает. Скачать апдейты для них непросто – на сайте Microsoft их нет, и приходится искать их по всему интернету. Windows Update Restored упрощает этот процесс. Сейчас поддерживаются только Windows 95, 98 и NT 4.0, а в дальнейшем появятся обновления для всех версий ОС вплоть до Vista.

Агрегатор для ностальгирующих

Для старых версий ОС Windows появился удобный агрегатор обновлений. Создан сайт Windows Update Restored, который позволяет оперативно и без часовых поисков в интернете скачивать и устанавливать обновления для давно заброшенных версий ОС Windows. Как пишет портал Tom’s Hardware, это плод труда сообщества разработчиков, и у них явно есть в планах развивать свой проект, пополняя его поддержкой максимально возможного количества старых версий операционных систем Microsoft.

К моменту выхода материала сайт Windows Update Restored содержал апдейты для Windows 95, 98 (включая Second Edition) и NT 4.0. В самом ближайшем будущем этот список пополнят Windows Millenium Edition, 2000 и самая «народная» версия Windows – XP. Также на Windows Update Restored найдено упоминание Windows Vista и Server 2003 – вероятно, обновления для этих ОС тоже в скором времени появятся на портале.

Плюс любого агрегатора в том, что он экономит пользователям время - вся информация собрана в одном месте

Windows Update Restored – это агрегатор активных ссылок на апдейты для старых ОС, чтобы их не нужно было искать по всей Сети. создавался для тех, кто по тем или иным причинам работает в старых версиях Windows, которые давно не поддерживаются Microsoft. Например, кому-то это может быть нужно по работе, когда нужно запустить то или иное ПО, которое неспособно корректно работать в современных Windows. У Microsoft тоже есть портал с каталогом обновлений Windows, но искать апдейты для старых версий этой ОС придется очень долго - быстрый поиск не предусмотрен.

Зачем это нужно

У каждой версии ОС Windows есть свой «срок годности», в течение которого Microsoft выпускает под нее обновления, добавляющие в нее новые функции и совершенствующие систему безопасности. По завершении технической поддержки поток апдейтов иссякает, и чем больше лет прошло с этого момента, тем сложнее потом найти в Сети необходимые обновления. Например, поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 г. – тогда перестанут выходить апдейты безопасности, а новые функции эта ОС не получает с весны 2023 г.

Современный каталог Microsoft с обновлениями. Поиск по названию ОС результатов не дает

В первую очередь это касается морально устаревших операционных систем, которым от 10 лет и более. Microsoft не стремится обеспечить пользователям возможность быстрого и удобного скачивания обновлений для них – редакция CNews убедилась, что найти их в каталоге «Центра обновлений Windows» по щелчку пальца не представляется возможным. Файлы с обновлениями разбросаны по всему интернету, а Windows Update Restored собирает их в одном месте. Как пишет Tom’s Hardware, это долгожданный и интересный проект, но при этом эксперты портала все же рекомендуют пользоваться более современными версиями Windows как более безопасными и функциональными.

Максимальное погружение в прошлое

К моменту публикации материала сайт Windows Update Restored полностью функционировал. Внешне он стилизован под портал Windows Update образца 1997 г., что может натолкнуть на мысль, что за проектом стоит Microsoft.

На деле это не так. Tom’s Hardware пишет, что их детище не является официальным ресурсом Microsoft, как и те сайты с обновлениями, на которые ссылается Windows Update Restored. Это означает, что скачивать любые архивы с обновлениями нужно на свой страх и риск – они вполне могут содержать вредоносное ПО.

Разработчики доказали работоспособность своего детища на примере скачивания и установки обновлений под Windows 95. Сайт Windows Update Restored корректно отображается в древних версиях браузера Internet Explorer, который Microsoft «похоронила» летом 2022 г.

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Пользователю нужно лишь кликнуть по нужной ему ссылке, дождаться загрузки файла с обновлением и развернуть его на своем компьютере. Реализовано все именно так, как и 26 лет назад, с той лишь разницей, что файлы скачиваются моментально, хотя в конце XX века в эпоху модемов все было не так. Обновления для Windows 95 занимают от до пары десятков мегабайт – например, установочный пакет с DirectX 8a «весит» немногим более 11 МБ.

Есть над чем работать

Windows Update Restored в своем нынешнем состоянии – это своего рода бета-релиз, когда все основные функции уже доступны, и есть ощущение целостности проекта, но при этом отдельные его компоненты еще требуют доработки. В данном случае это проявляется в виде невозможности установки некоторых апдейтов – например, DirectX 8.1 в настоящее время не загружается и не интегрируется в Windows 95, даже если установить соответствующий флажок на странице обновления.

Фото: Microsoft Windows 95 - пожалуй, одна из самых известных ОС Microsoft

Тем не менее, все критические обновления для Windows 95, обеих версий 98 и для NT 4.0 уже доступны. Разработчики намерены устранить все выявленные на данный момент недочеты совместимости в ближайшем будущем. Параллельно они работают над внедрением поддержки более поздних версий Windows на своем портале, но точные сроки ее появления не называют.