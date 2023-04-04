Фиаско AMD. Самый быстрый в мире процессор ломается в считанные дни

Новейший процессор AMD Ryzen 9 7950X3D, демонстрирующий очень высокую производительность в играх, ломается в считанные дни после покупки. Иногда он живет и вовсе менее дня, а в некоторых случаях при поломке он может повредить материнскую плату. Проблема массовая, но AMD игнорирует ее.

Быстрый и дорогой

Владельцы процессоров Ryzen 9 7950X3D компании AMD стали массово жаловаться на их самопроизвольную поломку. Портал Reddit захлестнула волна гневных сообщений пользователей, купивших этот знаковый для AMD и всей ПК-индустрии процессор.

Согласно многочисленным тестам, Ryzen 9 7950X3D – это самый производительный х86-процессор в мире, если учитывать его возможности в видеоиграх. AMD выпустила его в последних числах февраля 2023 г., так что это еще и один из самых современных настольных CPU в мире на момент выхода материала. На старте продаж чип стоил $699 или около 56 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 апреля 2023 г.

Судя по отзывам владельцев, с релизом Ryzen 9 7950X3D AMD явно поспешила, выпустив очень «сырой» продукт. Пользователи пишут, что их процессоры живут от нескольких дней до пары недель, после чего выходят из строя без возможности восстановления.

Фото: AMD С младшей моделью, 7900X3D (слева) проблем пока не возникает

Одну из таких тем на Reddit создал пользователь под псевдонимом haijak. По его словам, компьютер на базе материнской платы Asus серии Hero с сокетом АМ5 внезапно ушел в аппаратную перезагрузку, после чего перестал запускаться. Haijak попробовал интегрировать свой процессор Ryzen 9 7950X3D в другую материнскую плату, полагая, что проблема именно в Asus Hero, но в результате выяснил, что умер именно процессор, а не системная плата. Дополнительным доказательством этого стал успешный запуск того же компьютера, но с процессором AMD Ryzen 7600X. В общей сложности этот экземпляр Ryzen 9 7950X3D проработал всего четыре дня.

Одинаковые симптомы

Многочисленные гневные отзывы владельцев Ryzen 9 7950X3D, в целом, одинаковы. Пользователи описывают один и тот же сценарий выхода процессора из строя – он работает пару дней или, если повезет, пару недель, после чего компьютер на пустом месте перезагружается и больше не включается.

Некоторым повезло еще меньше – свежекупленный Ryzen 9 7950X3D сломался всего через 12 часов после покупки. Никакие манипуляции с конфигурацией системного блока, в том числе замена системной платы или блока питания, результатов не дают; только установка нового процессора.

Судя по отзывам пользователей, новый процессор AMD совершенно не беспокоится о том, в какую материнскую плату его устанавливают. Он с одинаковым успехом выходит из строя как на топовых платах с чипсетом Х670Е, так и на более дешевых моделях на базе В650.

Чтобы гарантированно умертвить Ryzen 9 7950X3D, не нужно быть гением оверклокинга. Как показала практика, разгон к нему вообще можно не применять – процессор сломается, работая на штатных частотах и без повышенных нагрузок. Впрочем, нестандартных рабочих условий он тоже боится, на что указывают комментарии многочисленных оверклокеров, пытавшихся выжать из Ryzen 9 7950X3D максимум путем поднятия поступающего на него напряжения.

Пожароопасный процессор

Большая часть Ryzen 9 7950X3D, если судить по отзывам владельцев, ломается тихо и без последствий для остальных комплектующих. Страдает только кошелек пользователя, из которого берут деньги на покупку нового CPU.

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Однако зафиксирован как минимум один случай сгорания Ryzen 9 7950X3D. О нем поведал пользователь Reddit с псевдонимом Enwyi. В его компьютере новое детище AMD работало в паре с материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E Extreme на аппаратной платформе X670E.

Ryzen 9 7950X3D не устроил пожар – он просто перегрелся и сгорел, попутно уничтожив системную плату, хотя она, как и сам процессор, были новыми. CPU не разгонялся и сгорел в простое, когда на экране был лишь рабочий стол операционной системы, без дополнительных активных программ или игр.

Этой неприятности предшествовало обновление BIOS материнской платы, которое Enwyi выполнил на фоне некорректной работы компьютера с оперативной памятью DDR5. Проблема скрывалась не в системной плате и не в модулях памяти, а в процессоре. Enwyi убедился в этом путем установки новых планок ОЗУ другой линейки. Позже Enwyi проверил работу блока питания и системы охлаждения, с которыми в итоге все было в порядке. Виновником оказался именно процессор, который, считает пользователь, был неисправен с завода.

На момент публикации материала AMD не комментировала происходящее, хотя некоторые темы с жалобами на ее Ryzen 9 7950X3D были опубликованы несколько недель назад. Подобное может нанести серьезный репутационный урон компании, которая в последние годы сделала многое, чтобы потеснить Intel и занять 35,2% мирового рынка х86-совместимых процессоров в IV квартале 2022 г. (данные Statista.com). Для сравнения, в IV квартале 2016 г. у нее было лишь 17,8% – самый низкий показатель за последние 10 лет.