Россиян принудительно лишают связи. За три месяца власти заблокировали сотни тысяч мобильных номеров

В России продолжается борьба с «серыми» SIM-картами, по которым нет достоверных данных о владельце. По итогам 2023 г. было заблокировано несколько сотен тысяч номеров, а количество неправильно оформленных SIM-карт исчисляется десятками миллионов.

Нет информации – нет номера

По итогам 2023 г. в России было выявлено в пределах 43 млн активных SIM-карт, зарегистрированных с нарушениями, то есть с указанием неточных или недостоверных данных о владельце. Как пишут «Ведомости», проверку проводил Роскомназор, и многие из этих SIM-карт были принудительно заблокированы.

Если сравнить 43 млн с населением России, то это чуть меньше трети от количества россиян. Но на деле мобильных номеров в стране намного больше – более 351 млн, поскольку в российском законодательстве не предусмотрено ограничений на количество SIM-карт, которые может оформить на себя физическое лицо или организация. С учетом этой статистики получается, что операторы оформили с теми или иными нарушениями около 12,5% всех действующих номеров.

Кара неизбежна

В активную фазу борьба властей с «серыми» SIM-картами, как сообщал CNews, вступила весной 2023 г. Операторы начали принудительно заставлять своих абонентов присылать им свои персональные данные, притом далеко не все их них предоставили удобные россиянам способы сделать это. За непослушание операторы грозились блокировкой номера, и, как оказалось, это были не пустые слова.

Фото: Билайн У россиян появляется все больше новых возможностей лишиться своего номера, к которому могут быть привязаны важные сервисы

Как сообщил изданию представитель Роскомнадзора, всего лишь за IV квартал 2023 г. (1 сентября – 31 декабря) в стране было заблокировано свыше 600 тыс. мобильных номеров «с неустановленными владельцами». Это больше населения многих крупных городов России.

Но одним только этим регулятор ограничиваться не стал. Для реализации дополнительных мер ему потребовалась помощь людей в форме. «Для пресечения нарушений в сфере распространения SIM-карт без идентификации личности покупателя в 2022-2023 гг. Роскомнадзор совместно с МВД провел около 200 мероприятий, в ходе которых изъято более 78 тыс. "серых" SIM-карт», – заявил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.

Массовые блокировки номеров с неверно указанными данными о владельце регулятор начал в августе 2023 г. Из этого следует, что по итогам 2023 г. заблокированных номеров может быть существенно больше 600 тыс.

Откуда у россиян «серые» SIM-карты

Опрошенные изданием эксперты привели несколько примеров того, как в России появились десятки миллионов SIM-карт, оформленных некорректно. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин рассказал, что один из вариантов – это карты, которые были оформлены на украденные, утерянные или просроченные документы. Также он привел пример, когда на одного человека было оформлено гигантское количество номеров. «Известны случаи с владельцами тысяч SIM-карт. Во-вторых, это так называемые корпоративные сим-карты, некоторое время назад активно распространились предложения по использованию корпоративных тарифов, при этом требования закона об идентификации их владельцев не выполнялись», – сообщил он изданию, добавив, что часто SIM-карты, оформленные на одного человека, используются другим, например, родственником или знакомым. «Некоторые корпоративные сим-карты используются уже после прекращения трудовых отношений, но ранее они могли быть оформлены на другого сотрудника. В этих случаях у сотовых операторов существуют процедуры урегулирования спорных ситуаций», – подытожил Едидин.

Все в рамках закона

Владельцы номеров, оформленных некорректно, не могут пожаловаться на Роскомнадзор, потому что никакого самоуправства в данном случае нет. Регулярно действует в соответствии с действующим законом «О связи», в который в 2018 г. получил необходимые поправки.

С 2018 г. операторы связи обязаны проводить самостоятельную проверку подлинности сведений об абонентах до начала оказания им услуг связи. А с лета 2021 г. юрлица и предприниматели обязаны подавать информацию о конечных пользователях корпоративных SIM-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). С того же периода у Роскомнадзора есть право блокировать «серые», SIM-карты, то есть карты, оформленные с нарушениями.

Что говорят операторы

Операторы связи, по крайней мере, крупнейшие, пытаются максимально сгладить потенциальные негативные последствия выявления некорректно оформленного номера. Например, столкнувшись с блокировкой своего номера, абонент «Мегафона» может «спасти» его, если предоставит оператору актуальные сведения о владельце. «Мы соблюдаем все требования регулятора. В соответствии с законом «О связи» оператор не может предоставлять услуги связи абонентам с неподтвержденными персональными данными. Мы информируем клиентов о необходимости актуализировать свои данные, чтобы избежать отключения услуг. Если данные клиента длительное время не актуализировались, либо не прошли проверку в государственных информационных системах и номер был заблокирован, абонент все равно может подтвердить свои данные и номер будет разблокирован», – сообщили CNews представители «Мегафона».

В Tele2 сообщили изданию, что оператор старается максимально широко информировать абонентов о необходимости актуализации данных о владельце номера. Для этого он использует SMS, оповещения в личном кабинете и push-уведомления. «Мы постарались сделать эту процедуру максимально простой, предусмотрев в том числе способ дистанционной верификации», – отметил представитель Tele2. Он также привел несколько возможных примеров некорректно оформленного номера, когда требуется обновление данных: когда SIM-карта оформлена на родственника, когда ФИО указаны с опечаткой, когда произошла смена фамилии (например, после замужества). Еще один вариант – при оформлении сотрудник оператора внес не все данные об абонента, например, не указал отчество.

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