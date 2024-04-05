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Гостей в Коми будет встречать цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Республики Коми. Помощник для путешественников, разработанный сервисом бронирования отелей МТС Travel, подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от «МТС Travel». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-путеводитель расскажет гостям о доступных вариантах культурной программы как на случай короткого визита в Коми, так и для более детального знакомства с регионом. Помимо достопримечательностей Сыктывкара, цифровой гид предлагает туристам посетить такие туристические «магниты», как Столбы выветривания Маньпупунер, Национальный парк «Югыд Ва», Печеро-Илычский заповедник и другие хиты региона.

Особое внимание в онлайн-гиде уделено гастрономии. Местная кухня – одна из визитных карточек региона, без которой впечатления от поездки будут неполными. Путеводитель не только расскажет о гастрономических специалитетах, но и сориентирует путешественников, где их можно попробовать.

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«Коми – это очень гостеприимный регион с богатым этнографическим наследием и нетронутой северной природой. В условиях роста популярности внутреннего туризма наш край с каждым годом привлекает все больше путешественников. По данным Росстата в 2023 г. турпоток в Коми увеличился на 7%, и ожидается, что дальше этот показатель также будет расти. Наш цифровой гид поможет гостям по-настоящему познакомиться с регионом, его самобытной культурой и историей, сориентирует, где отдохнуть и поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться. Мы рады, что, используя возможности экосистемы МТС, можем внести вклад в развитие туристического потенциала нашего региона», — сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

Воспользоваться гидом «МТС Travel» могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Коми, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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