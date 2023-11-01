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«Мегафон» построил сеть на нефтяных месторождениях за Полярным кругом

Новые базовые станции запустили строители «Мегафона» на Северо-Мукеркамыльском и Черпаюском нефтяных месторождениях, одними из самых богатых и значимых в стране, расположенных на территории Большеземельской тундры в арктической зоне. Теперь вахтовики из Коми смогут оперативно решать рабочие вопросы, общаться с родными и близкими в мессенджерах и социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры «Мегафона» построили новые объекты инфраструктуры с несколькими диапазонами частот и улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух нефтяных промыслов, расположенных за Полярным кругом. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.

Строительство объектов связи за Полярным кругом связано со значительными трудностями, в первую очередь логистическими: так как здесь нет развитой транспортной инфраструктуры и практически отсутствует автомобильное сообщение, доставлять инженеров и телеком-оборудование приходилось по несколько дней с помощью вертолетов.

«Одной из приоритетных задач «Мегафона» является развитие телеком‑инфраструктуры в центрах газодобычи и нефтедобычи, расположенных в условиях Крайнего Севера. Мобильная связь является важной частью комфортной среды — помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, даёт возможность общаться с родными и пользоваться привычными цифровыми сервисами. В суровых арктических широтах для людей, которые находятся по нескольку недель вдали от дома это особенно значимо», — сказал Александр Канев, директор «Мегафона» в Республике Коми.

Вахтовики, приобретая sim-карты в салонах «Мегафона» и Yota в Усинске, далее отправляются уже на места работы в вахтовые поселки, где ежемесячно скачивают свыше 2000 ГБ информации. По данным «Мегафона», порядка 70% сотрудников для работы на месторождении прибывают из Архангельской области и Республики Коми.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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