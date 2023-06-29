От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт

В Коми выросло число мест, где жители могут приобрести сим-карты «Мегафона» и Yota. Пункты продаж открыты во всех районах республики, а за последние три месяца оператор увеличил сеть дистрибуции более чем на 50 локаций. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В рамках масштабной программы развития розницы возможность приобрести комплекты для самостоятельного подключения к мобильной связи и интернету появилась у жителей Троицко-Печерского, Койгородского и Сосногорского районов. Новые пункты продаж имеют широкую географию – от Койгородка на юге до Усть-Усы на севере региона. Удобную возможность для подключения к сети оператора получили и небольшие населенные пункты, в числе которых поселок Казлук в Усть-Вымском районе, где проживает чуть более 300 человек.

«Сельские жители уже сейчас скачивают больше трафика, чем используют абоненты «Мегафона» в Ухте, Воркуте и Печоре вместе взятые. Поэтому мы развиваем розничную сеть и в городах, и в удаленных и небольших населенных пунктах, чтобы любой житель Коми мог приобрести сим-карту в шаговой доступности, не выезжая за пределы своего места проживания», - отметил директор «Мегафона» в Республике Коми Александр Канев.

Активация комплекта подключения сим-карты с саморегистрацией возможна в любом месте, а заключение договора с оператором производится дистанционно. Для этого используется мобильное приложение «Мегафона» с использованием учетной записи на «Госуслугах» и сервиса «Госключ». Абонент может выбрать любой из действующих тарифных планов, а также перейти из другой мобильной сети в «Мегафон» с сохранением своего абонентского номера.

Всего в регионе работает свыше 550 пунктов подключения.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.