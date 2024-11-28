Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Владимирский архив оцифрует метрические книги и ревизские сказки

В Государственный архив Владимирской области поставлены два отечественных профессиональных сканера «ЭларСкан» А2-800КС50 и «ЭларСкан» А1-800КС для оцифровки уникальных и наиболее востребованных документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Государственный архив Владимирской области – один из богатейших российских архивов, документы его фондов отражают многообразие экономической, социально-политической, научной, религиозной и культурной жизни Владимирского края от ранних административных образований – Владимирского уезда Московской губернии, Владимирского наместничества, Владимирской губернии до современной Владимирской области. Хронологический период хранящихся в областном архиве документов – с 1543 по 2024 гг. На сегодняшний день 89 уникальных документов включены в региональный реестр уникальных документов Владимирской области, 88 – в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России.

«Оцифровка в Государственном архиве Владимирской области (ГБУВО «ГАВО») производится в соответствии с Перспективным планом работ по оцифровке архивных документов, на 2024–2028 гг. предусмотрен перевод в электронный вид метрических книг, исповедных ведомостей (росписей) и ревизских сказок. Также сканируются документы фондов, которые наиболее интенсивно используются сотрудниками ГБУВО «ГАВО» при подготовке выставок, сборников документов, исполнении социально-правовых и тематических запросов, а также по запросам пользователей на копирование документов», – сказала заместитель директора ГБУВО «ГАВО» Наталья Мозина.

В основном новое оборудование будет использоваться для оцифровки метрических книг и ревизских сказок, а также с помощью планетарных сканеров планируется оцифровка потенциально уникальных документов, образы которых будут представляться в Росархив для включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России.

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise
Postgres Pro

Планетарные сканеры «ЭларСкан» А2-800КС50 и «ЭларСкан» А1-800КС снабжены камерами и позволят в безопасном режиме создавать высококачественные электронные копии даже для поврежденных, старых материалов, в том числе, с выцветшим текстом, рукописным шрифтом. Обе модели имеют напольную глубокую колыбель, что позволяет оцифровывать, в том числе, габаритные и тяжелые оригиналы, весом до 50 кг и толщиной до 50 см и 30 см соответственно.

«Электронные копии оцифрованных архивных документов будут выдаваться сотрудникам и пользователям читального зала, а также будут подгружены в комплексную информационную систему «КАИСА-Архив» для возможности удаленного просмотра», – отметила Наталья Мозина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

Microsoft под ударом. В США после года подготовки начато гигантское антимонопольное расследование с проверкой всех сфер работы корпорации

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще