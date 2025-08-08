Разделы

Улучшаем 4G: в Ивановской области ускорили интернет

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Родниковского района Ивановской области. Запуск базовых станций помог расширить покрытие мобильной сети четвёртого поколения и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» построили дополнительные базовые станции недалеко от сёл Филисово, Пригородное и поселка Каминский, а также установили телеком-объекты в поселке Дуляпино.

Смонтированное оборудование в селе Каминский работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. После строительства сетевой инфраструктуры жители могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн‑сервисами, а также учиться и работать удалённо при помощи мобильного интернета.

В Филисово и Пригородное специалисты оператора также развернули телеком-объекты 4G, позволяющие развивать скорость мобильного интернета до 40 Мбит⁄с. Сельчане уже используют предоставленные возможности — дата‑трафик в июле в этих населенных пунктах превысил несколько тысяч гигабайт.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Также улучшилась зона покрытия и качество связи в поселке Дуляпино, расположенного недалеко от районного центра — города Фурманов. Местные жители смогут оценить скорости передачи в своих смартфонах и использовать пакеты интернета для современных цифровых сервисов.

«В Родниковском районе живут активные пользователи соцсетей, мессенджеров, онлайн-платформ, и образовательных ресурсов. А с наступлением лета и началом дачного сезона трафик передачи данных вырастает на 20%. Поэтому мы строим базовые станции, проводим необходимые работы для увеличения покрытия и улучшения качества связи, рассчитываем, что современное оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

