Аналитика «МТС Линк»: летом 2025 г. россияне предпочли сообщения звонкам

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей за лето 2025 г. В период отпусков россияне стали активнее переписываться в корпоративном мессенджере. В то же время количество встреч и вебинаров снизилось на 15%. Также летом 2025 г. россияне активно использовали искусственный интеллект для ускорения рабочих процессов: пользователи составили юбилейное 1,5-миллионное саммари встречи. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Летом 2025 г. пользователи реже выходили в эфир: на платформе провели меньше встреч и вебинаров по сравнению с весенним периодом. Количество встреч (формат, где все участники активны) снизилось на 7% по сравнению с весной 2025 г., а вебинаров (несколько спикеров и много слушателей) — на 55%. Общее число онлайн-мероприятий уменьшилось на 15%. Это может быть связано с традиционным спадом деловой активности в летний период.

При этом MAU (месячное число активных пользователей) корпоративного мессенджера «Чаты» выросло на 34% по сравнению с весной 2025 г. Число каналов увеличилось на 13,58%, количество команд — на 5%.

Как и весной 2025 г., летом 2025 г. пользователи чаще проводили встречи и подключались к вебинарам с компьютеров, чем со смартфонов и планшетов. Несмотря на сезон отпусков, доля мобильных немного снизилась по сравнению с весной 2025 г. и составила 20% (весной — 24%).

Пятерка регионов-лидеров по числу онлайн-совещаний летом почти не изменилась. Как и весной, в топ-5 оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская и Воронежская области. Место Краснодарского края заняла Новосибирская область. В последней число встреч по сравнению с весной выросло на 11%.

Месячная активная аудитория продукта «Доски» от «МТС Линк» незначительно сократилась: MAU уменьшилось на 7% по сравнению с весной 2025 г. При этом пользователи создали примерно столько же новых проектов. Годовая динамика более заметна: по сравнению с летом 2024 г. количество проектов в «Досках» выросло более чем в полтора раза. На рост повлиял уход зарубежных сервисов, включая Miro, и переключение команд на российские решения.

Летом 2025 г. пользователи «МТС Линк» стали интенсивнее использовать искусственный интеллект для автоматизации рутинных задач. Так, ИИ-помощника летом вызывали вдвое чаще, чем весной. ИИ-помощник — это чат-бот «МТС Линк», способный отвечать на любые пользовательские запросы, связанные с контекстом прошедших встреч и звонков.

Возросла также востребованность саммаризации встреч: ее стали использовать на 25% чаще. На летний период пришлось составление юбилейного 1,5-миллионного ИИ-саммари.

Для комфорта встреч пользователи стали почти вдвое чаще применять шумоподавление. Разработчики связывают это с необходимостью летом созваниваться из нестандартных локаций, например, с улицы, а также с обновлением функции: теперь платформа запоминает выбранный пользователем уровень шумоподавления и автоматически включает его на следующей встрече. При этом меньше, чем весной, использовались развлекательные ИИ-функции: так, цифровые маски и аватары применяли на 64% реже.