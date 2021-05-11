Спецпроекты

Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

TCS Group Holding PLC («Тинькофф») сегодня объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 г.

Председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз отметил: «В I квартале 2021 г. группа продолжила наращивать финансовые показатели: благодаря тому, что мы активно работали над привлечением новых клиентов и запуском новых полезных функций в продуктовых линейках, чистая прибыль достигла нового рекордного уровня в 14,2 млрд руб. Мы совершенствуем сервис «Тинькофф Инвестиции», диверсифицируя линейку инвестиционных продуктов. Я рад приветствовать Антона Малькова в качестве нового руководителя управления по организации сделок на рынках капитала в Тинькофф Инвестиции, который займется развитием бизнеса в части ECM (equity capital markets — рынков акционерного капитала) и DCM (debt capital markets — рынков долгового капитала) с упором на компании новой экономики. В апреле мы объявили о приобретении Группой контрольной доли в ООО «Бесконтакт», разработчике приложения «Кошелек», которое представляет собой цифровой кошелек и единственное в России мобильное приложение по агрегации банковских карт, карт лояльности и купонов и работает с крупнейшими розничными сетями страны, а его пользовательская база превышает 20 млн человек. Это открывает для Группы широкие перспективы, поскольку позволяет расширить присутствие в сфере программ лояльности. Мы продолжаем работу по совершенствованию системы корпоративного управления и добились существенных успехов. Я рад сообщить, что был назначен на должность исполнительного директора в недавно расширенном Совете директоров TCS Group, чтобы возглавить это направление работы, и вместе с тем продолжу контролировать реализацию ключевых стратегических инициатив. Кроме того, всего неделю назад мы объявили о значительном расширении и усилении Совета директоров TCS Group, назначив с сегодняшнего дня Эшли Данстера, Машу Гордон, Маргариту Хаджитофи, Ника Хубера и Нитина Сайгала независимыми неисполнительными директорами Группы. Одновременно с указанными назначениями Компания учреждает два новых комитета: Комитет по устойчивому развитию и Комитет по стратегии. Благодаря этим и другим инициативам мы движемся к достижению своей цели — созданию наиболее комплексной, притягательной и инновационной экосистемы финансовых и лайфстайл-услуг в мире».

Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф Банка, добавил: «Я рад сообщить, что мы продолжаем демонстрировать высокие показатели как в области кредитования, так и в направлениях деятельности, не связанных с кредитованием, причем на долю последних в I квартале пришлось 43% выручки. Поскольку темпы внедрения цифровых технологий растут во всех отраслях, мы предлагаем клиентам новые продукты и услуги, которые используют новые возможности по максимуму. В апреле Тинькофф запустил первый в России цифровой BNPL-сервис (buy-now-pay-later) для физических лиц «Долями». Он сочетает в себе преимущества онлайн-эквайринга и рассрочки платежей для клиентов, совершающих покупки в интернете. Tinkoff Black — наш продукт по ведению текущих счетов и основа экосистемы Tinkoff — поставил новый рекорд: 8,9 млн клиентов. В I квартале Тинькофф Бизнес продолжил наращивать клиентскую базу: набирал обороты рост числа клиентов из сегмента среднего бизнеса. Тинькофф Бизнес также расширил доступ клиентов к кредитным продуктам, сохранив при этом традиционно консервативный подход к рискам. Мы сохраняем позиции второго по величине онлайн поставщика эквайринговых услуг в России, и Тинькофф Эквайринг продолжает стабильно увеличивать объем выручки. Сервис Тинькофф Касса, который дает компаниям возможность централизованно управлять своими онлайн- и офлайн-платежами, — один из многих новых сервисов, запущенных нашим подразделением по работе с малыми и средними предприятиями.Тинькофф Инвестиции с 1,8 млн активных клиентов и 415 млрд руб. активов на клиентских счетах остается ведущим российским брокером на Московской бирже».

В I квартале 2021 г. общая выручка группы выросла на 21% к предыдущему году и составила 56,8 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 46,9 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 11% к предыдущему году, достигнув 35,3 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 31,7 млрд руб.), главным образом благодаря росту кредитного портфеля.

Доходность кредитного портфеля в I квартале 2021 г. снизилась до 25,6% (в I квартале 2020 г. — 29,8%), преимущественно на фоне снижения процентных ставок и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы сократилась до 5,1% (в I квартале 2020 г. — 6,0%) ввиду снижающихся рублевых процентных ставок.

Процентные расходы в I квартале 2021 г. снизились на 1,6% к предыдущему году и составили 5,5 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 5,6 млрд руб.), несмотря на существенный в годовом сопоставлении рост клиентской базы и увеличение остатков на счетах. Это было обусловлено продолжающимся снижением стоимости фондирования с 4,8% в I квартале 2020 г. до 3,2% в I квартале 2021 г. по причине постепенного снижения ставок по вкладам (вслед за снижением рыночных ставок) и роста доли текущих счетов в структуре фондирования.

Чистая маржа в I квартале 2021 г. выросла на 14% к предыдущему году и составила 29,2 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 25,5 млрд руб.), преимущественно за счет прироста кредитного портфеля.

Стоимость риска упала с 15,9% в I квартале 2020 г. до 4,5% в I квартале 2021 г. Скорректированная на риск чистая процентная маржа выросла с 7,9% в I квартале 2020 г. до 13,3% в I квартале 2021 г.

Благодаря росту клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг и непрерывной работе по монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли группы. В I квартале 2021 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, достигла 43% от выручки и 24% от прибыли группы до налогообложения.

По состоянию на конец I квартала 2021 г. группа осуществляла обслуживание текущих счетов более 8,9 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 329,3 млрд руб.; свыше 500 тыс. клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 83,1 млрд руб.; свыше 1,8 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции с совокупными активами свыше 415 млрд руб.

Операционные расходы в I квартале 2021 г. увеличились на 74% к предыдущему году и составили 20,3 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 11,6 млрд руб.), что обусловлено возобновлением роста кредитного портфеля и наращиванием инвестиций группы в новые быстрорастущие направления деятельности.

В I квартале 2021 г. благодаря постоянному привлечению новых клиентов группа показала высокий уровень квартальной чистой прибыли — 14,2 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 9,0 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за I квартал 2021 г. зафиксирована на уровне 43,7% (в I квартале 2020 г. — 37,5%).

В I квартале 2021 г. группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 1,7% с конца 2020 г. и достигли 873,5 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 859,3 млрд руб.).

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 12,4% с начала года и составил 502,9 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 447,4 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 14,5% до 431,0 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 376,5 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы снизилась до 9,7% (на 31 декабря 2020 г. — 10,3%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,47.

Объем средств на счетах клиентов вырос на 0,7% с конца 2020 г. и достиг 631,3 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 626,8 млрд руб.).

Объем собственных средств увеличился на 4,1% и по состоянию на конец I квартала 2021 г. составил 132,3 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 127,0 млрд руб.). На 1 апреля 2021 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 12,6%, по нормативу Н1.2 — 12,1%, а по нормативу Н1.1 — 10,0%.

Группа подтверждает сделанный ранее прогноз на 2021 г.: чистый прирост кредитного портфеля — более 30%; стоимость риска — 7–8%; стоимость фондирования — приблизительно 3–4%; выручка, не связанная с кредитованием, — более 40% от общей выручки группы; чистая прибыль — не менее 55 млрд руб.

Другие материалы рубрики

«Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам

Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки

Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте

Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси»

Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть

В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM

7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM

Техноблог

Можно ли удалить всю информацию о себе из Интернета?

Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы

Искусственные мышцы получились даже лучше обычных: в чем секрет?

Использование хаоса для защиты гаджетов — новый подход в кибербезопасности

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России