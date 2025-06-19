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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Сбербанк Технологии Py-Boost


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Решение Сбербанка поможет бизнесу лучше прогнозировать поведение клиентов 1
14.06.2023 Решение «Сбера» ускорит разработку ML-моделей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5382 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4669 1
Ведяхин Александр 138 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6013 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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