К 2025 году в «Сколково» будет почти 5 тысяч стартапов

К концу 2025 г. количество резидентов «Сколково» достигнет 4910 компаний, а их совокупная выручка составит свыше 400 млрд руб. Такие значения стратегических КПЭ на 2023-2025 гг. утвердил совет директоров фонда «Сколково. Заседание провел Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ и председатель совета директоров фонда «Сколково».

Среди других ключевых показателей эффективности — внебюджетные инвестиции в участников «Сколково» превысят 29 млрд руб. в 2025 г. Количество рабочих мест в экосистеме при этом увеличится до 109 тыс.

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», сказал: «По ряду показателей были увеличены значения. В частности, план 2023 года по выручке компаний-резидентов увеличен с 270 до 300 млрд, по количеству рабочих мест с 77 до 88 тыс. Также увеличен план по количеству организаций, воспользовавшихся инструментом бесшовности, – с 340 до 420 (накопленным итогом). Появился показатель, который характеризует амбициозный сценарий реализации стратегии фонда “Сколково” – создание холдингов, основанных на отечественных технологических решениях. В 2023 г. мы запланировали появление трех таких компаний. Планируется, что к концу 2025 г. будет создано не менее пяти компаний, выручка каждой из которых составит более 5 млрд руб. в год».

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Также на заседании совета директоров одобрено вхождение фонда «Сколково» в Российскую ассоциацию цифровых инноваций в образовании. Статус учредителя (члена) ассоциации позволит фонду «Сколково» выступать независимой и объединяющей площадкой всего рынка образовательных технологий (edtech), формировать диалог между участниками, агрегировать задачи развития рынка и выступать «единым окном» для всех инновационных проектов в образовании. Это будет способствовать увеличению количества профильных проектов фонда «Сколково», росту объемов их коммерциализации, а также развитию собственных коммерческих сервисов по поддержке технологического предпринимательства.