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Фонд «Сколково» по итогам 2022 года достиг поставленных КПЭ в полном объеме

Состоялось собрание совета директоров фонда «Сколково», на котором были приняты результаты выполнения стратегические КПЭ фонда за 2022 год. Средневзвешенный процент их исполнения составил 112,6%.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда «Сколково», сказал: «Совет директоров рассмотрел важные вопросы – о ключевых показателях эффективности и о бюджете. Команда фонда достигла поставленных КПЭ, несмотря на очень сложный внешний контекст. Сегодня нам нужно сосредоточиться на поиске новых возможностей и новых партнёрств. Большие возможности связаны с взаимодействием с правительством Москвы, в том числе – для формирования передовой городской среды и кампуса Сколтеха. Очень сильный партнёр – «Сбер», который активно занимается разработкой перспективных технологий, в создании и развитии которых также могут принимать более активное участие резиденты «Сколково».

В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. Совокупный объем внебюджетных инвестиций в технологические компании составил 37,1 млрд руб.

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Число резидентов «Сколково» на конец 2022 г. выросло на 9% и составило 3,5 тыс. компаний. По состоянию на 2022 г. им удалось создать свыше 79 тыс. рабочих мест. Более 70% стартапов имеют выручку, темпы роста выше среднего показали участники кластеров ИТ и промтех. Объем уплаченных налогов в московский бюджет составил 20,1 млрд руб.

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