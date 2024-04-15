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Новым главой Фонда «Сколково» стал выходец из Правительства Москвы и Управделами Президента России

Сергей Перов, ранее работавший в Правительстве Москвы и Управлении делами Президента России, возглавит правление Фонда «Сколково». Ключевые фигуры «ВЭБ.РФ» и «Сколково» объясняют его назначение углубленной интеграцией со столицей.

Новоизбранный председатель Фонда

Совет директоров Фонда «Сколково» избрал Сергея Перова председателем правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Он вступит в должность с 27 апреля 2024 г. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Глава правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, который возглавляет правление с 2016 г., присоединится к команде «ВЭБ.РФ» в качестве заместителя председателя госкорпорации. «Он будет курировать блок инновационных институтов развития и работать над усилением их координации и бесшовного взаимодействия», — сказано в пресс-релизе.

Помимо должности в «ВЭБ.РФ», Игорь Дроздов сохранит место в правлении «Сколково» — станет заместителем председателя совета директоров Фонда.

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Nalog.ru
Сергей Перов возглавит правление Фонда «Сколково»

Глава «ВЭБ.РФ» и председатель Совета директоров Фонда «Сколково» Игорь Шувалов сказал, что госкорпорация во взаимодействии с Москвой обсуждала развитие «Сколково», в котором есть инновационное содержание и есть задачи градостроительного развития этой территории. «Игорь Дроздов займется инновационной повесткой уже внутри управленческой команды «ВЭБ.РФ», а Сергей Перов, как руководитель фонда «Сколково», обеспечит синхронизацию наших общих усилий с Москвой», - заявил Игорь Шувалов.

Биография Сергея Перова

Сергей Перов окончил Алма-Атинское высшее военное училище, а на госслужбу поступил в 2010 г. В июне 2012 г. с должности начальника департамента управления Президента России по внутренней политике перешел на работу в аппарат Правительства России.

В ноябре 2012 г. стал заместителем директора департамента культуры Правительства России, а с 1 декабря того же года получил должность директора. С ноября 2018 г. занимал пост первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы.

Сергей Перов сказал, что «Сколково» является важным элементом инновационной инфраструктуры России и одновременно перспективным центром высокотехнологичной промышленности столичной агломерации. «Взаимодействие «ВЭБ.РФ» с Москвой создаст условия для дальнейшего развития проекта и обеспечит ему дополнительные инвестиции, а также это партнерство позволяет нам играть значимую роль в достижении технологического суверенитета страны», - прокомментировал Сергей Перов.

Дмитрий Федонин

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