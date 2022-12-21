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Совет директоров «Сколково» утвердил план поддержки стартапов на 2023-2025 годы

На заседании совета директоров «Сколково» согласованы приоритетные направления развития фонда и планы по финансовой поддержке технологического предпринимательства на будущий год и плановый период до 2025 г.

В целях решения задач технологического суверенитета страны и формирования условий для эффективного раскрытия потенциала 3,5 тыс. сколковских компаний-резидентов в 2023 г. начнется реализация нового направления в деятельности фонда, которое позволит использовать потенциал экосистемы для создания технологических холдингов.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда «Сколково», сказал: «“Сколково” и другие организации развития группы ВЭБ.РФ сегодня работают на укрепление технологического суверенитета страны. Такую приоритетную задачу на 2023 г. поставил Президент России. Здесь нужна большая гибкость для инвестирования и управления портфелем высокотехнологичных проектов. Мы развиваем взаимодействие с бизнесом, регионами, правительством Москвы, чтобы активнее использовать компетенции “Сколково” и Сколтеха в решении актуальных задач научно-технологического развития».

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», отметил: «Сборка технологических холдингов будет обеспечена за счет объединения компетенций технологических стартапов, индустриального заказчика и промышленного партнера с использованием различных корпоративных, финансовых и контрактных инструментов кооперации. Ожидается, что основным механизмом сборки станет создаваемая в настоящее время совместно с ВЭБ.РФ инвестиционная платформа, на которой будут сконцентрированы компетенции по структурированию и управлению комплексными проектами. Среди пилотных направлений – гражданские БПЛА, кибербезопасность, оборудование для 5G. К 2025 г. планируется сформировать не менее 5 технологических холдингов с выручкой более 5 млрд руб.».

Совет директоров утвердил общую сумму финансовой поддержки технологического предпринимательства в рамках субсидии федерального бюджета на 2023 г. превысит 4,6 млрд руб. Она включает как гранты и возмещения затрат, так и работу в рамках федеральных проектов, операторами которых является «Сколково»: объем грантовой поддержки на первое масштабное внедрение российских решений в сфере ИТ по федеральному проекту «Цифровые технологии» на 2023 г. составит 1059 млн руб.; грантовое финансирование в рамках проекта «Взлет – от стартапа до IPO» составляет 855 млн руб., происходит изменение структуры грантов в сторону увеличения доли микрогрантового финансирования; объем финансирования на возмещение части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции в университетские стартапы в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», в 2023 г. составит 731 млн руб.; предоставление грантов на развитие малых и средних дизайн-центров электроники в рамках государственная программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в объеме 467 млн руб. в 2023 г.; объем финансирования на возмещение части затрат бизнес-ангелам, инвестирующим в проекты-участники «Сколково», в 2023 г. составит 467 млн руб.; c 2023 г. федеральным бюджетом предусматривается новая субсидия Минфина России на компенсацию части затрат участников «Сколково» на уплату страховых взносов, объем которой в 2023 г. составит 1,1 млрд руб., в 2024 г. – 375 млн руб.

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Объем субсидии из федерального бюджета на возмещение таможенных платежей участникам проекта «Сколково» в 2023-2025 гг. остается на уровне 2022 г. – 225 млн руб. ежегодно.

Решением совета директоров утверждено предоставление Сколковскому институту науки и технологий гранта на 2023 г. свыше 5 млрд руб. Развитие Сколтеха является одним из основных мероприятий федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO».

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