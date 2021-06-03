«Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и ООО «Центр развития Байкальского региона» («Байкал.центр» – дочернее общество ВЭБ.РФ) заключили соглашение о сотрудничестве с целью цифрового развития Байкальского муниципального образования (БМО, город Байкальск). Соглашение было подписано 3 июня 2021 г. на площадке Петербургского Международного Экономического Форума в присутствии Председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Сотрудничество между сторонами предполагается в рамках реализации проекта комплексного развития Байкальска, выполняемого ВЭБ.РФ и «Байкал.центр» по поручению Президента России. На сегодняшний день ведется разработка стратегического мастер-плана города, один из разделов которого посвящен вопросам цифровой трансформации городского хозяйства и управления.

Таким образом, «Билайн» становится технологическим партнером ВЭБ.РФ и «Байкал.центр» в рамках разработки и реализации проектов и мероприятий по данному направлению, а результатом сотрудничества станет развитие инновационных технологий, улучшение качества жизни горожан, повышение туристической и инвестиционной привлекательности Байкальска.

В рамках сотрудничества «Билайн» имеет возможность предоставить свои технологические решения и услуги.

При этом развитие инфраструктуры связи и ИТ может быть реализовано с учетом приоритетного использования российского оборудования и программ.

Стороны получают возможность сотрудничать по таким направлениям как: использование геоаналитических данных, размещение на территории города центра обработки данных, развитие инфраструктуры связи и ИТ (включая новые базовые станции 4G, публичный Wi-Fi и волоконно-оптические линии), проведение пилотных проектов по развертыванию сети 5G. Кроме того, стороны приложат совместные усилия для внедрения цифровых решений в сфере городской безопасности и экологического мониторинга.