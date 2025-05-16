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Мамута Михаил


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет 1
26.03.2010 Власти берут под контроль интернет-деньги и мобильную коммерцию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мамута Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Webmoney - Вебмани.Ру 543 1
Yandex - Яндекс 7678 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 329 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1068 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14081 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12358 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5149 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1558 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 847 1
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Конторович Владислав 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148426 2
Европа 24369 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6849 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8201 1
НКО - Некоммерческая организация 514 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359547, в очереди разбора - 756286.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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