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Нижегородцы могут оформить абонементы на связь со скидкой до 30%

ПАО «МТС» предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На тарифах «МТС Больше» и «МТС Супер» абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе «МТС Проще» абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

«Благодаря постоянной работе над развитием экосистемных предложений, абонентам МТС доступен максимальный выбор опций. Так, абонемент, оформленный пользователем на определенный срок, позволит получить сразу несколько преимуществ: во-первых, скидку на связь, а во-вторых, не беспокоиться о своевременном пополнении лицевого счета, так как вся сумма будет внесена единовременно», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Стоимость абонемента зависит от региона проживания абонента. Подробную информацию можно узнать в любом магазине МТС.

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Стоимость абонементов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области: «МТС Больше» – 1740 руб., 3130 руб. и 5360 руб; «МТС Супер» – 2190 руб., 3990 руб. и 6870 руб.; «МТС Проще» – 3770 руб.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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