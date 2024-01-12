МТС: нижегородцы вошли в топ-5 рейтинга самых трудолюбивых жителей страны в новогодние праздники

МТС проанализировала деловую активность жителей Нижегородской области в период новогодних каникул. Проводить рабочие встречи онлайн и учиться горожане начали гораздо раньше, чем закончились официальные выходные. Нижегородцы стали одними из самых онлайн-активных пользователей в стране.

Нижний Новгород вошел в топ-5 российских городов по количеству онлайн-мероприятий на новогодних каникулах, подсчитали аналитики платформы «МТС Линк». Больше нижегородцев работали и учились в онлайне только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Проводить рабочие встречи и вебинары онлайн горожане начали уже 1 января, тогда как 31 декабря большинство пользователей предпочло отдохнуть. В целом россияне в последний день 2023 г. провели на 9% меньше онлайн-мероприятий, чем год назад.

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Пик активности российских пользователей на каникулах пришелся на 4-5 января – в каждый из этих дней прошло более 2 тыс. встреч и вебинаров, что в два раза больше, чем в эти же дни 2023 г. Интерес россиян к онлайн-коммуникациям сохранился и после праздников. В первый рабочий день года, 9 января, прошло на 51% событий больше, чем в прошлом.

«Использование онлайн-платформы для переговоров значительно облегчает проведение мероприятий и встреч, которые не всегда можно спланировать офлайн, в том числе, по причине резкого изменения погодных условий. Стоит отметить, что к сервису обращаются не только крупные компании, но и учебные заведения, частные преподаватели и блогеры. Согласно статистике, чаще всего пользователи прибегают к «МТС Линк» для проведения рабочих встреч и переговоров, а значит нижегородцы сохраняют деловую активность даже в праздничные и выходные дни», – отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.