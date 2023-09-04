МТС прокачала сеть на родине известного русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении работ по оптимизации сети в Сеченове. Это позволило увеличить скорость мобильной передачи данных в сети LTE в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение покрытия сети произошло в центре села, где, помимо жилых домов, находятся объекты торговли, центральная районная библиотека, усадьба Филатовых и краеведческий музей имени И.М. Сеченова.

«Хотя самих жителей в населенном пункте чуть более 5 тыс. человек, Сеченовская земля богата целебными источниками, что создает предпосылки для развития туризма и паломничества. В результате дооборудования базовой станции до уровня 4G жители и гости будущего центра исторического медицинского туризма могут уже сейчас с комфортом пользоваться качественной голосовой связью и всеми привычными цифровыми сервисами: от видеозвонков в мессенджерах и мобильных игр до просмотра видео в хорошем качестве и приложений мобильных банков», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Сеченово основано в 1552 г. царем Иваном Грозным во время его третьего похода на Казань и до 1945 г. носило название Теплый Стан. До революции село было центром волости Курмышского уезда в Симбирской губернии, а в 1929 г. назначено центром Теплостанского района. Село вошло в историю как родина многих ученых, деятелей культуры, искусства, военачальников. В 1892 г. здесь родился будущий знаменитый ученый Иван Сеченов, который сейчас известен как «отец русской физиологии» и основоположник материалистической психологии в России.

Сегодня его именем назван Первый Московский государственный медицинский университет, Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН. В его честь назвали кратер на обратной стороне Луны, астероид, улицы в 67 городах. Академией наук учреждена премия им. Сеченова, которую присуждают за выдающиеся исследования по физиологии. В родном селе на площади Советской установлен бюст выдающемуся земляку.

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