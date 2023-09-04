Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала сеть на родине известного русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении работ по оптимизации сети в Сеченове. Это позволило увеличить скорость мобильной передачи данных в сети LTE в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение покрытия сети произошло в центре села, где, помимо жилых домов, находятся объекты торговли, центральная районная библиотека, усадьба Филатовых и краеведческий музей имени И.М. Сеченова.

«Хотя самих жителей в населенном пункте чуть более 5 тыс. человек, Сеченовская земля богата целебными источниками, что создает предпосылки для развития туризма и паломничества. В результате дооборудования базовой станции до уровня 4G жители и гости будущего центра исторического медицинского туризма могут уже сейчас с комфортом пользоваться качественной голосовой связью и всеми привычными цифровыми сервисами: от видеозвонков в мессенджерах и мобильных игр до просмотра видео в хорошем качестве и приложений мобильных банков», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Сеченово основано в 1552 г. царем Иваном Грозным во время его третьего похода на Казань и до 1945 г. носило название Теплый Стан. До революции село было центром волости Курмышского уезда в Симбирской губернии, а в 1929 г. назначено центром Теплостанского района. Село вошло в историю как родина многих ученых, деятелей культуры, искусства, военачальников. В 1892 г. здесь родился будущий знаменитый ученый Иван Сеченов, который сейчас известен как «отец русской физиологии» и основоположник материалистической психологии в России.

Сегодня его именем назван Первый Московский государственный медицинский университет, Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН. В его честь назвали кратер на обратной стороне Луны, астероид, улицы в 67 городах. Академией наук учреждена премия им. Сеченова, которую присуждают за выдающиеся исследования по физиологии. В родном селе на площади Советской установлен бюст выдающемуся земляку.

СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений
Импортонезависимость

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России не хватает частот для сотовой связи: Минцифры нашло решение

Минцифры выступило за упрощение доступа операторов к мостам и канализации

«Ростелеком» поддержал идею создания сети связи для управления БПЛА

Россиян заставят повторно заплатить за уже купленный мобильный интернет. У властей появились вопросы к операторам

«Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда

Чиновники спорят, можно ли повышать сотовые тарифы выше уровня инфляции

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 5: обаяние аниме дизайна

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще