Инвестиции нижегородского бизнеса в облачные сервисы увеличились на 22%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала подключение нижегородских компаний к облачным сервисам. За девять месяцев 2023 г. спрос на услуги провайдера CloudMTS вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022 г., а инвестиции бизнеса в эти технологии выросли на 22%. Наиболее активно облачные решения в регионе используют производственные и торговые компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным CloudMTS, облачные решения в Нижегородской области чаще всего подключают промышленные компании, представители ритейла и разработчики. Кроме того, облачные сервисы становятся все более востребованными среди медицинских центров, фармакологических компаний и гостиничного бизнеса. Растущий тренд обращений последних к решениям МТС связан с повышенным вниманием к обеспечению клиентского сервиса – компании стремятся всячески повысить устойчивость интернет-ресурсов к кибератакам и минимизировать возможные риски и потери, связанные с ними.

Самыми востребованными решениями, развернутыми для нижегородского бизнеса, стали защита от DDoS-атак и Web Application Firewall. Для компаний это возможность обеспечить комплексную защиту внутренней и внешней инфраструктуры от действий злоумышленников, а также способ адаптироваться к новым угрозам и повысить уровень защищенности бизнес-процессов.

«Сегодня бизнесу необходимо думать не просто об использовании виртуальной инфраструктуры, но и заботиться об обеспечении информационной безопасности облачных сервисов, постоянно адаптируясь к внешним угрозам. Специалисты CloudMTS совместно с MTS RED предлагают решения, которые с помощью специальных алгоритмов помогают организациям ускорить цифровую трансформацию бизнеса, не упуская из вида обнаружение уязвимостей и устранение инцидентов. Мы отмечаем, что доверие нижегородских компаний к облакам растет, в том числе благодаря оперативности предоставления готовых решений, уровня экспертизы МТС и выделенной технической поддержки специалистов, обеспечивающей непрерывность бизнес-процессов», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.