МТС прокачала сеть в нижегородских коттеджных поселках к новогодним праздникам

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в коттеджных поселках Нижегородской области. Теперь еще более 12 тыс. жителей, находясь за городом, могут пользоваться привычными цифровыми услугами на высоких скоростях даже в часы пиковых нагрузок на сеть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В преддверии новогодних праздников специалисты МТС обеспечили качественным покрытием LTE поселок и таунхаусы в Ждановском, загородный поселок «Новая Крутая», коттеджный поселок «Анкудиновка» (Кстовский район), район Боталово-4 на Бору, д. Гремячки (Богородский район), а также коттеджные поселки «Яблоневый сад» (г.Саров) и «Зеленый город» в пригороде Нижнего Новгорода. Жители данных загородных участков ездят на работу в областной и районные центры или работают удаленно. В результате проведенных работ по установке нового телеком-оборудования и модернизации существующего скорость передачи данных выросла до 5 раз.

По статистике МТС в период новогодних праздников нагрузка на базовые станции возрастает в среднем в 2 раза. Это связано с тем, что многие нижегородцы проводят каникулы за просмотром любимых фильмов, прослушиванием музыки, общением в социальных сетях и компьютерными играми. При этом количество гаджетов в семьях неуклонно растет. Новые объекты связи помогут сохранить высокое качество услуг даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

«Благодаря близости к Нижнему Новгороду и районным центрам, коттеджные поселки набирают все большую популярность среди жителей, как места для загородного отдыха с семьей и друзьями в выходные и праздники. Улучшая качество связи МТС, мы не только способствуем повышению привлекательности данных территорий, но и помогаем людям, выбравшим эти места для постоянного проживания, пользоваться всеми цифровыми сервисами, к которым они привыкли в городе. А это значит, что местные жители могут осуществлять коммунальные платежи онлайн, с комфортом пользоваться госуслугами, маркетплейсами, делиться фотографиями, общаться в мессенджерах по видеосвязи и пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», — сказал директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,7 тыс. магазинов в России.